Red Dead Online: ricompense doppie per i ladri più abili

Inoltre, vantaggi per il Club del grilletto facile e altro ancora







Vivere ai margini della società è pericoloso, ma il crimine ha anche dei vantaggi. Mentre alcuni sbarcano il lunario lavorando duramente a beneficio di qualcun altro, alcuni prendono semplicemente ciò che vogliono, quando vogliono. Questa settimana rapina un accampamento o un'abitazione in Pulizia in casa, in Soldi sporchi, anime sporche, in una missione di Blood Money o mentre sei in Free Roam, per ottenere RDO$ e PE doppi.

Fai un salto da Sean Macguire, Joe, James Langton, o Anthony Foreman per informazioni su obiettivi vulnerabili sparsi nei cinque Stati. In più, completando una di queste rapine riceverai uno sconto del 30% sull'acquisto di un revolver entro 72 ore.

BONUS MISSIONE FREE ROAM

Visita un contatto per le missioni Free Roam durante i tuoi viaggi e completa qualsiasi missione Free Roam per ottenere una ricompensa per un paio di guanti selezionati fino al rango 15, consegnati entro 72 ore.

VANTAGGI PER IL CLUB DEL GRILLETTO FACILE

I possessori del Club del grilletto facile 1 che acquisteranno il 2 entro il 23 agosto riceveranno 300 RDO$ e 2.000 PE del personaggio. Ogni Pass del Club del grilletto facile costa 25 Lingotti d’Oro e ti dà accesso a 25 nuovi ranghi di ricompense.

Riotterrai 25 Lingotti d’Oro completando tutti e 25 i ranghi. Acquista tutte e quattro le edizioni del Club del grilletto facile per ricevere una ricompensa che ti permetterà di avere il Pass di Halloween 2 gratuitamente.

EMOTE GRATUITA PER GIOCATORI DI QUALSIASI LIVELLO DI ONORE

A prescindere dalla strada che hanno deciso di percorrere, i veterani otterranno dei benefici. I giocatori di rango 100 o superiore con livello di Onore basso nei prossimi sette giorni sbloccheranno entro 72 ore l'emote Solo noi due, per far capire la situazione ai nemici. I giocatori di rango 100 o superiore che hanno livello di Onore alto durante questa settimana e lo manterranno fino al 23 agosto, entro 72 ore dall'accesso seguente al 24 agosto sbloccheranno l'emote Risata gioviale, perfetta per rallegrare l'atmosfera nell'accampamento.

PACCO DI SCORTE SPECIALE

Per tenerti in forma perfetta, giocando durante questa settimana otterrai 3 Medicine potenti e 3 Tonici miracolosi speciali all'ufficio postale o nella cassetta di sicurezza dell'accampamento entro 72 ore.









Altre News per: deadonlinericompensedoppieladriabili