Call of Duty: Vanguard - Vivi il Reveal in Warzone (19/08, ore 19:30)

Vanguard sta arrivando! Vivi il reveal mondiale in Warzone il 19 agosto alle 19:30, quando laBattaglia di Verdansk avrà inizio in Call of Duty®: WarzoneTM.

Unisciti alla Battaglia di Verdansk e partecipa all'annuncio globale di Call of Duty: Vanguard in diretta all'interno del gioco. Lanciati in anticipo sul campo di battaglia e verrai ricompensato. Accedi a Warzone e gioca a qualsiasi playlist tra le 18:30 e le 19:29 per partecipare un evento limitato con PE doppi, PE arma doppi e PE Battle Pass doppi prima che la battaglia abbia inizio.

https://www.callofduty.com/it/blog/2021/08/See-Them-Rise.html

