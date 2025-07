Treviglio, maxi incendio in ditta di ricambi trattori: nube nera visibile per chilometri

All’alba di martedì 1 luglio, un violento incendio ha devastato una ditta di ricambi per trattori a Treviglio, generando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Sul posto sono intervenute numerose squadre di emergenza per contenere il rogo e tutelare la sicurezza della comunità. La vicenda continua a destare attenzione e preoccupazione in tutta la provincia.

All’alba di martedì 1 luglio, intorno alle ore 6:00, un violento incendio ha devastato una ditta specializzata in ricambi per trattori situata in via Monte Santo a Treviglio, in provincia di Bergamo.

Le fiamme, divampate all’interno del capannone, hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza nella pianura circostante. Sul posto sono intervenute circa dieci squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a contenere e domare il rogo con tempestività.

Secondo le prime informazioni, non risultano feriti tra lavoratori o soccorritori, mentre le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le autorità locali hanno attivato il monitoraggio della qualità dell’aria, preoccupate per la possibile dispersione di fumi nella zona industriale e residenziale adiacente.

La situazione resta in evoluzione: i Vigili del Fuoco stanno procedendo con le operazioni di bonifica e raffreddamento dell’edificio, mentre le autorità hanno avviato rilievi sulla matrice ambientale e sulle possibili ricadute a breve termine sul territorio.

Saranno resi noti ulteriori aggiornamenti non appena disponibili dagli organi competenti, in particolare riguardo al bilancio dei danni materiali e all’impatto ambientale dell’evento.