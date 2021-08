Hades ora disponibile per PlayStation e Xbox

Il plutipremiato gioco, vanta un impressionante voto di 94 su OpenCritic e si è aggiudicato i titoli " 1 Best PlayStore 5 Game of 2021" e "1 Best Xbox Series X Game 2021" su Metacritic.





Supergiant Games e Private Division annunciano che Hades, nominato a più di 50 premi come gioco dell'anno, è ora disponibile sulle console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X|S e Xbox One.





L'edizione fisica di Hades include un libretto con il compendio dei personaggi e un codice download per scaricare la colonna sonora originale. Le copie della prima produzione della versione retail per PlayStation e Xbox saranno abbellite con speciali dettagli dall'effetto metallico lucido sulla copertina, perfette per chi cerca un pezzo da collezione che faccia bella figura sullo scaffale.

La versione diHades per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sfrutta le migliorie tecniche delle nuove console, che assicurano un'azione fluida con risoluzione 4K a 60fps. Le versioni per Xbox One e PlayStation 4 del gioco adottano una risoluzione di 1080p a 60fps. Inoltre Hades include il controllo avanzato della vibrazione e dell'illuminazione del controller DualSense™ per PlayStation 5.

Tutte le versioni PlayStation 4 di Hades, fisiche e digitali, includono l'aggiornamento gratuito alla versione digitale su PS5. Su Xbox Hadessfrutta lo Smart Delivery per consentire agli utenti di accedere a entrambe le versioni per Xbox One e Xbox Series X|S.









