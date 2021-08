Hades Recensione PS4

Il roguelike definitivo!



Oggi vi parlo di un pluripremiato titolo uscito lo scorso settembre su PC e Switch che sta per arrivare su Playstation e Xbox; il suo nome è Hades ed è sviluppato da Supergiant Games. Questo team americano, negli anni, è riuscito a farsi apprezzare grazie allo sviluppo di titoli di qualità e dalla narrazione sopra le righe. Hades non è da meno.



Il gioco, fin dalla sua uscita, è stato costantemente aggiornato ed ora è pronto per il suo debutto sulle console di Sony e Microsoft il 13 Agosto 2021. Dopo averlo provato per svariati giorni, ne parlo in questa recensione per PS4 Pro.



Storia



Zagreus, figlio di Ade, è prigioniero nel regno degli inferi da sempre. Quando scopre che sua madre non è Nyx, decide di fuggire nel mondo dei mortali. Per raggiungere la superficie, il nostro eroe dovrà affrontare un'orda di nemici potentissimi inviati da Ade in persona per cercare di fermarlo. Nel suo percorso Zagreus non sarà solo; infatti, gli Dei dell'Olimpo lo supporteranno donandogli svariati poteri che lo aiuteranno ad avere la meglio sui nemici. Mentre altri personaggi che incontrerà nell'avventura, come Achille, Orfeo, Dusa ecc, gli offriranno consigli e informazioni.





Gameplay

Il gioco è unquindi un titolo intuitivo e frenetico. La giocabilità è molto reattiva e precisa. Per prendere confidenza col sistema di combattimento serve qualche ora. I controlli dei tasti si possono configurare in attacco basilare, attacco speciale, attacco da lontano e scatto. Le armi si sbloccano strada facendo e sono sei in totale: l'arcocolpisce a distanza, lo scudomolto potente, la spada da mischia, la lanciaecc.Queste armi possono sembrare già abbastanza per affrontare i nemici, ma in realtà non è finita. Infatti, sulle mappe si possono trovare molti altri doni lasciati dalle Divinità per potenziare il personaggio e le sue armi. Ad esempio quelli delinfliggono danni nel tempo, quelli direspingono i nemici colpiti, quelli diincrementano le difese ecc. Quando Zagreus viene colpito dai nemici perde doni e potenziamenti ma non la valuta che serve per comprare bonus permanenti, accessori, vari aiuti ecc.

Per quanto riguarda il mondo di gioco, ogni mappa è suddivisa in aree interconnesse e, per avanzare da una all'altra, si dovranno per forza abbattere i nemici. Il giocatore dovrà spesso valutare quale potere raccogliere tra i vari lasciati degli Dei; scelte che se fatte bene potranno facilitare o meno le meccaniche di approccio di ogni livello. Queste scelte non faranno mai apparire Hades frustrante, anzi terranno sempre il giocatore sulle spine cercando di inventare e combinare tattiche e abilità differenti per venire a capo nelle situazioni complicate.



Hades è un gioco difficile e la longevità dipende molto dal modo in cui lo si gioca. Ad esempio, i novellini possono attivare la modalità Dio e completare il gioco senza troppi sbattimenti. Oppure giocarlo normalmente e per finirlo serviaranno moltissime ore. Se invece si vuole vedere tutto, ma proprio tutto, di ore ne serviranno molte di più (50 +).





Realizzazione Tecnica

Iniziamo a dire subito che Hades non è un titolo sviluppato per spremere l'di questa o quella console. Gli sviluppatori si sono concentrati per dare al titolo, creando sfondi colorati ricchi di particolari e un'azione frenetica ricca di atmosfera.Ogni mappa è unica nel suo genere, si va dagli infuocatiai pacificipassando dai meandri delecc. Personaggi, nemici, combattimenti ecc, tutto si muove in modo fluido e preciso. Ottima anche la varietà di effetti grafici e delle animazioni. Del resto, Hades non è un titolo pesante ed è progettato per girare alla meglio su qualsiasi Hardware. Tutto è bellissimo e la versionedi Hades non è da meno; infatti, ha una risoluzione difissi.La versione, sia fisica che digitale, include l'aggiornamento gratuito alla versione. Inoltre, ilpermette il controllo avanzato della vibrazione e dell'illuminazione.

Conclusioni

Voto: 9/10

ha sfornato un titolo eccezionale che terrà incollati allo schermo i giocatori per ore ed ore. Lo stile grafico, la narrazione, i combattimenti ecc, sono realizzati a regola d'arte. Per poter scoprire tutto si dovrà rigiocare più volte. Posso tranquillamente definireun roguelike fenomenale e uno dei migliori in circolazione. Consigliato l'acquisto!

