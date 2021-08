“Dopo 16 anni di matrimonio sospetto che mia moglie abbia un altro. Prima di affrontarla e rischiare di far scoppiare il finimondo, però, vorrei averne le prove concrete. Come faccio a controllare il telefono di mia moglie a distanza per scoprire la verità?” Corrado, 45 anni, Roma

Ti trovi anche tu nella situazione di Corrado? Hai già cercato in rete “come posso controllare il cellulare di mia moglie” ma sei stato indirizzato su siti palesemente scam? Abbiamo redatto questa pratica guida proprio per illustrarti come sapere dove si trova una persona e anche come controllare il telefono della moglie da remoto, senza che se ne accorga.

Perché e come controllare il cellulare di mia moglie

Poter aggirare le rigide misure di sicurezza impostate sul dispositivo e controllare il telefono di tua moglie da remoto può essere utile per diversi motivi, che indichiamo di seguito.

1 – Scoprire se tua moglie ti tradisce

Il web favorisce il tradimento, è un dato di fatto. Prima dell’avvento d'internet, degli smartphone e dei social, conoscere gente nuova e intrattenere relazioni extraconiugali richiedeva un notevole impiego di tempo ed energia. Ora, invece, le tecnologie digitali offrono un accesso istantaneo al contatto interpersonale, rendendo tradimenti, incontri occasionali e avventure adulterine letteralmente a portata di tap.

Se noti che tua moglie si comporta in modo strano, porta con sé il cellulare ovunque vada, rientra in orari insoliti accampando scuse sempre meno credibili ed esce spesso senza chiederti di accompagnarla, è legittimo iniziare a sospettare che abbia qualcosa da nascondere. Poter controllare il suo telefono da remoto può sicuramente aiutare a fare luce sulla questione e scoprire la verità.

2 – Protezione da frodi, raggiri e truffe digitali

Il web, i social e le app di messaggistica rappresentano l’ambiente prediletto in cui cybercriminali, scammer, spammer, hacker e pirati informatici portano avanti i loro ignobili affari. Poter controllare il cellulare della moglie da remoto può essere utile per proteggerla da frodi digitali, phishing e subdoli tentativi di raggiro.

3 – Contrastare il cyberbullismo

Poter effettuare un controllo del cellulare della moglie da remoto e tenere d’occhio l’attività sui social network può anche essere utile per salvaguardare la sua sicurezza in rete e scongiurare il rischio che cada vittima di cyberbulli, malintenzionati e leoni da tastiera.

4 – Scongiurare il coinvolgimento in attività pericolose

La possibilità di controllare a distanza il telefono della moglie può servire anche per controllare che non si faccia coinvolgere in attività pericolose o al limite della legalità, e che non acceda ha contenuti illegali, dannosi o truffaldini, come ad esempio siti di scommesse online, pirateria cinematografica e servizi di blockchain, per citarne alcuni.

Le funzionalità di mSpy più utili per controllare il telefono della moglie

Monitorare a distanza l’attività telefonica e digitale della moglie/compagna/fidanzata con un apposito spyware come mSpy è la soluzione migliore. Leader nel settore degli strumenti di family tracking, mSpy è un programma messo ha punto con il preciso scopo di consentire l’accesso remoto al cellulare dei propri cari e monitorare a distanza l’uso che ne fanno.

Nello specifico, con mSpy (da non confondere con mspyitaly, un programma differente) puoi monitorare:

chiamate in entrata e in uscita;

messaggi ricevuti, inviati e cancellati;

posizione del dispositivo;

cronologia di navigazione;

attività sui social media, come Facebook, Instagram, e così via;

applicazioni installate sul device;

foto, video e file multimediali salvati e condivisi;

scambi di messaggi sulle piattaforme di instant messaging, come WhatsApp, Telegram, Skype, Viber, KiK e Facebook Messenger.

Come puoi vedere, mSpy offre un ampio ventaglio di strumenti che ti permettono di effettuare un monitoraggio completo dell’attività telefonica e digitale.

Come funziona mSpy?

Il software mSpy è estremamente semplice da usare. Dovrai semplicemente:

accedere al sito ufficiale;

indicare il tuo indirizzo email;

indicare il sistema operativo del dispositivo di tua moglie;

scegliere il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze;

installare il programma seguendo le istruzioni ricevute nella mail di benvenuto;

monitorare l’attività del telefono di tua moglie tramite il Pannello di Controllo.

Prima d'installare mSpy su un dispositivo Android, accertati che sia stato eseguito il rooting, per poter usufruire delle funzionalità più avanzate, come il monitoraggio delle chat sulle applicazioni di messaggistica. Analogamente, sui dispositivi Apple occorre eseguire il jailbreak. Se conosci le credenziali dell’account iCloud di tua moglie puoi utilizzarle per accedere al dispositivo.

La presenza di spyware come mSpy sul cellulare da monitorare non è rilevabile, poiché funzionano in modalità stealth. Parlo per esperienza personale: se non me lo avesse detto lei direttamente non mi sarei mai accorto che mia moglie mi controlla il telefono.

Conclusioni

Se ti chiedi ‘come controllare il cellulare di mia moglie da remoto’ per proteggerla da cyberbulli e malintenzionati o scoprire se ti tradisce, il modo migliore e più efficace è affidarsi a mSpy, uno spyware che ti permette di ottenere l’accesso remoto al suo telefono e controllare tutto, dalle chat all’attività sui social, e persino seguire i suoi spostamenti in tempo reale.

