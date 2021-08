Sesso in acqua a Porto Cesareo : Ecco il video in rete

Una focosissima coppia filmata mentre facevaall'aria aperta, in mare, è finita in: ormai è un episodio "classico" di tutte le estati salentine, soprattutto nei momenti di turismo di massa. Questa volta accade a, dove una coppia è stata immortalata con le prime luci dell'alba, in pose calde, nell'del lungomare Sambati, mentre intorno c'erano diverse persone, di ritorno dalla notte di San Lorenzo. Il, diventato virale, ha scatenato l'ironia di molti da un lato, e dall'altro le inevitabili proteste per il degrado del turismo e, in particolare, per i numerosi episodi di vario genere che si stanno verificando nelle zone costiere questo estate. Ilè stato pubblicato da quotidianodipuglia (Clicca qui)

Altre News per: sessoacquaportocesareoeccovideorete