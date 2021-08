Dettagli sull'open beta di Diablo II Resurrected

A giugno abbiamo annunciato che Diablo II: Resurrected avrebbe avuto un'open beta nel corso dell’anno. Oggi sono disponibili tutti i dettagli della beta e maggiori dettagli su quando i giocatori potranno finalmente provare il gioco. Scopri tutte le prossime date.

Fine settimana di accesso anticipato - 13 agosto, 19:00 - I fan che hanno prenotato Diablo II: Resurrected o la Diablo Prime Evil Collection su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 o PlayStation 4 potranno accedere in anticipo al gioco durante questo periodo.

Fine settimana di open beta - 20 agosto, 19:00 - Durante questo periodo, tutti i giocatori potranno provare la beta di Diablo II: Resurrected semplicemente scaricando il gioco su PC, Xbox o PlayStation nel fine settimana. I giocatori potranno provare il cross-play tra piattaforme.

Entrambe le fasi dell'open beta includeranno due classi aggiuntive per i giocatori. Il possente e corazzato Paladino e il feroce Druido mutaforma saranno disponibili assieme al Barbaro, all'Amazzone e all'Incantatrice. Inoltre, l'open beta permetterà il multigiocatore online fino a otto personaggi per affrontare assieme le forze degli Inferi o persino scontrarsi nel PvP.

Nonostante la beta sarà limitata ai primi due atti del gioco (non vogliamo anticiparvi l'intera esperienza!), non ci sarà limite di livello, per cui tutti i partecipanti potranno progredire e sperimentare con un sacco di configurazioni dei personaggi per tutto il tempo che vogliono fino alla fine dell'open beta.

