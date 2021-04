Diablo II Resurrected: l'alfa tecnica è in arrivo questo weekend

L'alfa tecnica per giocatore singolo su PC di Diablo II: Resurrected sarà disponibile questo venerdì, il 9 aprile alle 16:00 e si concluderà lunedì 12 aprile alle 19:00.

Gli avventurieri potranno nuovamente dare la caccia all'Oscuro Viandante, ma questa volta con una gloriosa grafica ad alta definizione! Nell'alfa tecnica, i partecipanti potranno scegliere tre delle sette classi e giocare interamente i primi due atti del gioco. Si potrà combattere nei panni del feroce Barbaro improntato sugli attacchi in mischia, della rapida e agile Amazzone o dell'Incantatrice lanciamagie.

Vendica le Scolte facendoti strada in battaglia fino al loro sacro Monastero e affronta la Signora dell'Angoscia Andariel prima di dirigerti a est verso il deserto desolato di Lut Gholein per lo scontro finale con Duriel, il Signore del Dolore. Non ci sarà alcun limite di livello, per cui tutti i partecipanti potranno potenziare i propri personaggi quanto vorranno fino alla fine dell'alfa tecnica.

Diablo II: Resurrected presenta una grafica ampiamente migliorata con l'incredibile risoluzione in 4K, un rendering fisico totalmente in 3D e un audio completamente rimasterizzato in Dolby Surround 7.1. Tutto ciò che fa parte dell'alfa tecnica è ancora in via di sviluppo, ma non vediamo l'ora di ricevere feedback dai giocatori sulle sensazioni riscontrate con il gameplay senza tempo di Diablo II combinato con i miglioramenti ai quali stiamo lavorando, come la predazione automatica dell'oro, il forziere condiviso e il supporto per controller.

Per questo test, ci concentreremo sul testing dell'esperienza per giocatore singolo di Diablo II: Resurrected. Il multigiocatore è ovviamente una parte molto importante di Diablo II, ma condurremo un altro test incentrato su di esso più avanti nel corso dell'anno.

Per ulteriori informazioni sull'alfa tecnica di Diablo II consulta il blog.

Altre News per: diabloresurrectedalfatecnicaarrivoquestoweekend