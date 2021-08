Gamescom 2021: Konami conferma eFootball e Yu-Gi-Oh! Master Duel

Konami Digital Entertainment B.V. conferma la propria presenza digitale alla gamescom 2021, il più grande evento mondiale legato al mondo computer e video game.

Come partner della gamescom, KONAMI svelerà nuovi dettagli e contenuti di eFootball™, simulazione calcistica free-to-play di nuova generazione, e Yu-Gi-Oh! Master Duel, il titolo più completo mai realizzato di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.

gamescom è il più grande evento al mondo dedicato a computer e video game e la più grande piattaforma business europea per l'industria dei videogiochi. gamescom 2021 si svolgerà esclusivamente in formato digitale da mercoledì 25 agosto a venerdì 27 agosto 2021. Gli eventi in loco a Colonia non avranno luogo quest'anno. gamescom è organizzata congiuntamente da Koelnmesse e game – The German Games Industry Association.









