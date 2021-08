Gamescom 2021: annunciato l’evento di Xbox

Xbox haannunciato il proprio evento virtuale che si terrà in occasione della Gamescom 2021 martedì 24 agosto a partire dalle ore 19:00 CEST. Sarà possibile seguire l’appuntamento suYouTube,Twitter,Twitch e Facebook Gaming per scoprire di più sulla line up di esclusive dell’azienda più grande di sempre.

Nel corso della settimana seguiranno nuovi aggiornamenti e gameplay da parte degli Xbox Game Studios, così come di alcune terze parti, che riguarderanno alcuni degli incredibili titoli in arrivo su Xbox nel corso dell’anno, le prossime novità per il servizio su abbonamento Xbox Game Pass e altro ancora.

Per maggiori informazioni sulla partecipazione di Xbox alla Gamescom, è possibile visitare

Xbox Wire

.

Altre News per: gamescom2021annunciatol’eventoxbox