Gamescom 2021: Soulstice Trailer

Il publisher Modus Games e lo studio di sviluppo Reply Game Studios hanno svelato ieri, durante il Future Games Show, un nuovo trailer di, lo spettacolare gioco hack-and-slash in arrivo nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il trailer mostra il legame che unisce le sorelle Briar e Lute; un legame indissolubile, che permette loro di avere la meglio sui propri nemici.

Solo combinando l'incredibile forza di Briar e le abilità mistiche di Lute, le due sorelle saranno in grado di riconquistare la città di Ilden. Aggiungi ora Soulstice alla tua lista dei desideri: www.soulsticegame.com.

Le Chimere sono guerrieri ibridi, forgiati dall'unione di due anime. Sono gli unici esseri in grado di opporsi agli Spettri, creature fameliche nate dal Caos. Entrambe doppiate da Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), le due sorelle Briar e Lute sono state trasformate in una Chimera: Briar ha ottenuto abilità sovrumane, ma Lute è stata sacrificata per diventare la sua Ombra, uno spirito con poteri mistici. Quando la città di Ilden viene attaccata degli Spettri, le due sorelle vengono inviate in missione per fermare l’invasione.

Un elegante mondo fantasy prenderà forma attraverso una serie di ambientazioni piene di pericoli e di fascino. Grazie a un sistema di combattimento sfaccettato e profondo, con combo, armi multiple e tecniche personalizzabili, Briar e Lute potranno affrontare i loro nemici in modi sempre diversi, mentre esplorano la città di Ilden e ne svelano i misteri.

