Processo d'appello per l'omicidio di Giulia Tramontano: Impagnatiello di nuovo davanti ai giudici

È iniziato al piano terra del Palazzo di Giustizia di Milano il processo d'appello per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Giulia Tramontano e del bambino che portava in grembo. La giovane, 26 anni, era incinta di sette mesi quando venne uccisa con 37 coltellate nell’appartamento di Senago la sera del 27 maggio 2023.

In aula è presente la Procura generale, rappresentata dalla sostituta procuratrice Maria Pia Gualtieri, pronta a confermare la richiesta del massimo della pena per Impagnatiello. Il delitto, definito premeditato e crudele, sarebbe stato preceduto da tentativi di avvelenamento con topicida e da un tentativo di eliminare il corpo dandogli fuoco.

La famiglia di Giulia ha condiviso messaggi commoventi sui social. Il padre Franco ha scritto: "Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata, ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza", accompagnando le parole con una foto di Giulia al mare. La madre Loredana ha pubblicato una foto di famiglia con la frase: "Cinque per sempre. Proprio così per sempre. Oggi più che mai".

La difesa, rappresentata dall’avvocata Giulia Geradini, chiederà di escludere le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, puntando sul riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la linea difensiva, Impagnatiello non sarebbe crudele, ma un uomo travolto da un “immenso castello di bugie”, incapace di sostenere la pressione e determinato a preservare “l’immagine perfetta” di sé, nonostante la gravidanza indesiderata e la doppia relazione sentimentale che conduceva.

Durante il processo saranno ripercorsi i momenti che hanno preceduto e seguito il femminicidio, le menzogne raccontate da Impagnatiello per sviare le indagini e il tentativo di costruire un alibi. La sentenza d’appello potrebbe arrivare già nelle prossime ore.