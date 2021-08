GTA Online: l’ultima novità è la Vapid Dominator ASP

Provala all’Autoraduno di LS. In più, bonus nelle gare clandestine e altro









L’ultima novità di Southern San Andreas Super Autos, la Vapid Dominator ASP, è una muscle car classica, veloce come un vincitore di Inside Track e robusta come un toro Blu belga. Ti sembra una roba forte? Lo è.



La Vapid Dominator ASP è ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos in GTA Online.



Bonus per l’abbonamento all’Autoraduno di LS



Se non lo hai già fatto, visita l’Autoraduno di LS entro il 18 agosto per ricevere gratis un rarissimo Bomber LS Customs. Tutti i membri dell’Autoraduno di LS che raggiungeranno (o hanno già raggiunto) il livello 20 di reputazione dell’Autoraduno entro quella data riceveranno un bonus da 250.000 GTA$.



Questa settimana, vincendo una gara in una serie di gare clandestine riceverai la Maglietta Obey e il diritto di vantartene. I premi saranno consegnati entro 72 ore dal raggiungimento dei requisiti.



GTA$ e RP doppi nelle gare clandestine



Dopo aver rivoluzionato la tua stock car trasformandola in una presenza minacciosa degna delle vissute strade di Los Santos, mettila alla prova sul campo nella serie di gare clandestine, disponibile solo per i membri dell’Autoraduno di LS. Questa settimana otterrai GTA$ e RP doppi partecipandovi.



Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell’Autoraduno di LS



I membri dell’Autoraduno che si posizioneranno tra i primi 4 in 5 inseguimenti nell’arco della prossima settimana potranno mettersi al volante dell’Annis ZR350, icona dei circuiti di tuning, affidabilissimo muletto e veicolo trofeo della settimana.



Prova auto nuove e in anteprima nell'area di prova



Questa settimana, passa nell’area di prova dell’Autoraduno di LS quando vuoi per provare l’inedita Emperor Vectre e ascoltare il rombo del suo motore prima di poterla aggiungere alla tua collezione la prossima settimana. Già che sei lì, non perdere l’occasione di fare un giro con la Dinka RT3000 e con la nuovissima Vapid Dominator ASP.



GTA$ e RP doppi nelle Sopravvivenze



Questa settimana il pericolo ha molte facce: che si tratti dei Vagos, dei Ballas, di un mare di fionde o dei militari pronti a seminare il caos in scenari di ogni tipo, sappi che respingere ondate di nemici inarrestabili nelle Sopravvivenze frutta GTA$ e RP doppi a tutti i partecipanti per i prossimi sette giorni.



GTA$ e RP tripli nelle Lotte tra business



Il mercato è molto altalenante di questi tempi. Preparati al peggio. Accumula beni di contrabbando di qualsiasi genere (carichi, armi, prodotti...) e tienili al sicuro dalle grinfie dei tuoi avversari nelle Lotte tra business, che fruttano premi in denaro e RP tripli.



Veicolo da primo premio della settimana: Canis Seminole Frontier



Dopo aver fatto il pieno di gas di scarico, passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira gratis la ruota fortunata per vincere GTA$, RP, snack, abbigliamento e altro ancora. Questa settimana il primo premio è il Canis Seminole Frontier, un’ottima risposta alla domanda “come faremo a portare tutte queste birre in cima a quella montagna?”.



SCONTI



Non è mai stato così semplice fare affari legittimi e restare a galla: tutti gli uffici sono a metà prezzo questa settimana. Nel frattempo, tieni in considerazione questi sconti per acquistare il tuo prossimo veicolo:





Lampadati Tigon: -30%



Mammoth Squaddie: -30%



RO-86 Alkonost: -30%



Vapid Ellie: -40%



Grotti Itali GTO: -40%

