DariusBurst Another Chronicle EX+ Recensione PS4

Oggi parliamo di Dariusburst Another Chronicle EX + rifacimento di Darius, uno sparatutto in 2D a scorrimento orizzontale dalle meccaniche frenetiche. Taito ha rilasciato Darius in Giappone nel 1987. Il titolo ha portato varie novità tra cui la modalità cooperativa, finali multipli ecc. Darius ebbe talmente tanto successo che spinse Taito a far uscire diversi sequel nelle Console domestiche. I tratti che hanno distinto la serie sono rimasti inalterati in Dariusburst Another Chronicle EX +. Infatti, sia l’avanzamento non lineare che il design dei nemici robotici, basati sulla fauna marina, sono ancora presenti in quest’ultimo capitolo. L’unica novità è il cannone Burst.



Storia



DariusBurst è ambientato dopo Darius II. Il pianeta viene attaccato dall’esercito di Belsar e l’unico modo per porre fine a tutto è lo sviluppo del cannone Burst, una potente arma equipaggiata nelle navicelle da guerra Silver Hawk. I piloti Riga Pratica e Ti2, intelligenza artificiale molto sviluppata, sono l’ultima speranza di Darius di fermare la guerra e sconfiggere l’esercito di Belsar.



Gameplay



Parliamo subito della novità più importante il cannone Burst, un’arma laser ausiliaria che può essere usata solo quando la barra situata sotto la nave sarà carica. Premendo due volte il tasto per sparare, permetterà di orientare meglio il potente raggio laser verso i nemici. Padroneggiarlo non sarà facile, ma una volta capito come usarlo, renderà tutto molto più divertente e indispensabile per affrontare i Boss.



Ci sono molte modalità di gioco: l’Originale con 11 livelli, Cronaca con infinite missioni, EX con una sola vita per arrivare alla fine e la nuova modalità Evento con 21 nuovi livelli. Chicca sulla torta, la modalità cooperativa fino a 3 giocatori, la Replay e la classifica online. Dariusburst Another Chronicle EX + è molto vasto, a seconda della modalità di gioco si potrà scegliere tra 9 navicelle differenti.



I potenziamenti si possono ottenere con un sistema abbastanza semplice. Una volta distrutto un nemico questo rilascerà delle sfere colorate che serviranno a potenziare certe caratteristiche della nave: potenza di fuoco, potenza alle armi secondarie, scudo ecc. Sono presenti varie tipologie di armi principali e di navi da potenziare. Infine, la giocabilità è davvero semplice e i controlli facili da padroneggiare.



Realizzazione tecnica



A livello grafico il titolo è stato curato il giusto. La grafica è godibile ma non eccezionale; si presenta su schermo in formato super panoramico, con tanto di bande nere superiore e inferiore, ricordando molto i due schermi della versione Arcade. Il design dei nemici e dei boss è buono e al passo coi tempi. La fluidità è accettabile e anche nei momenti più caotici su schermo DariusBurst non mostra incertezze. Forse qualche piccolo lag si nota raramente negli scontri contro i Boss più impegnativi. Infine, va segnalata una nuova colonna sonora realizzata da Shohei Tsuchiya, musicista del team ZUNTATA.

Conclusioni

Voto: 8/10

è il gioco perfetto per gli amanti deglivecchio stile. Di certo sul piano tecnico si poteva fare di più. Gli sviluppatori, invece, lo hanno ammodernato senza stravolgerlo rimanendo fedeli all’originale. Le tante modalità lo rendono perfetto per chi cerca sfide adrenaliniche, mentre la possibilità di giocare con altri tre giocatori assicura un puro divertimento. Consigliato!

