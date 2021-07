DariusBurst Another Chronicle EX+ per PS4 e Switch disponibile oggi

TAITO e ININ Games sono lieti di annunciare l'uscita di DariusBurst Another Chronicle EX+. La nuova esperienza Darius rivista è ora disponibile fisicamente e digitalmente su Nintendo Switch e Sony PlayStation 4 per Europa e Nord America.





DariusBurst Another Chronicle EX+ è una nuova revisione di DariusBurst AC con una splendida grafica 3D dell'avventura più avvincente e stimolante mai vista.

Caratteristiche:

Cooperativa locale per un massimo di 4 giocatori

Funzione Ghostship

4 modalità di gioco e eventi nuovi ed esclusivi

Elevata rigiocabilità

Grafica HD e colonna sonora d'atmosfera

Affronta più di 40 gigantesche corazzate

Usa strategicamente il versatile Burst Beam per distruggere le forze del male di Belsar

Per la prima volta prendi il volo nel Silver-Hawk Murakumo in tutte le modalità





