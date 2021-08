Farming Simulator 22 e sul vostro smartphone grazie alla realtà aumentata

CLAAS, Il prestigioso produttore di macchinari agricoli, ha presentato oggi TRION 750 TERRA TRAC, il nuovissimo modello di punta nella classe delle mietitrebbie compatte. Il publisher e sviluppatore GIANTS Software ha annunciato oggi la presenza di questa nuova macchina agricola nel videogioco Farming Simulator 22. Grazie alla realtà aumentata, i fan possono dare già ora un'occhiata alla mietitrice.

Modello di punta in tre differenti versioni

I giocatori potranno scegliere tra tre versioni della mietitrebbia, CLAAS TRION 720, 730 e 750, equipaggiate con la cingolatura TERRA TRAC per proteggere il terreno. Il modello di punta TRION 750 ha una potenza di 435 CV e una capacità del serbatoio per i cereali di 12.000 litri, proprio come la sua controparte reale. Anche la barra da raccolto flessibile a tappeti CONVIO FLEX 1080 sarà presente inFarming Simulator 22.

Un’anteprima in realtà aumentata

Per avere un assaggio virtuale della CLAAS TRION 750 TERRA TRAC i fan possono incorporare la mietitrebbia nel loro ambiente attraverso la fotocamera del loro smartphone o tablet e visualizzarla da ogni angolazione. Il modello in realtà aumentata di questa nuova macchina agricola è disponibile tramite codice QR sul sito ufficiale farming-simulator.com.

