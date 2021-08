Red Dead Online: cerca Il Sovrano nella polverosa città di Rhodes

In più, assalti ai saloon di Saint Denis, bonus Serie su votazione e altro









Un prezioso diamante giallo, noto a tutti come Il Sovrano, stazionerà a Rhodes per un breve periodo e la crema della società locale si è data appuntamento per decidere chi se ne dovrà occupare. Pare che una persona incaricata dal senatore Ricard prenderà Il Sovrano e dovrai scoprire informazioni in merito. Che tu decida di distrarre le guardie, di intrufolarti o di optare per un ingresso esplosivo, dovrai scoprire dov’è la pietra e prenderla.

Completando il Lavoro Il Sovrano riceverai una ricompensa per un componente per un’arma a tua scelta; in più, se lo completerai a difficoltà Senza pietà, sbloccherai l’acquisto della Tuba Duplessis da Madame Nazar.

IL CONTRATTO DEL SALOON: ASSALTA I SALOON DI SAINT DENIS

I saloon di Saint Denis sono pieni di denaro. Il sottobosco criminale sente profumo di soldi e di Capitale e vuole la sua quota... Il contratto del saloon è un nuovo contratto criminale che consiste in tre missioni di raccolta di denaro dagli abbeveratoi per pistoleri della zona. Ricorda che alcuni gestori sono abituati a questo genere di richieste, mentre altri avranno bisogno di essere persuasi più con la forza che con le parole.

Parla con Sean MacGuire, Anthony Foreman, Joe o Langton per iniziare a raccogliere il maltolto.

CLUB DEL GRILLETTO FACILE 1

Il Club del grilletto facile 1 sarà disponibile fino al 9 agosto. Passa al Club del grilletto facile 1 questa settimana per sbloccare la Camicia Rushword e altre ricompense. Questa settimana, tutti i membri del Club del grilletto facile riceveranno un’offerta per il 50% di sconto su articoli per Ruolo Affermato e Provetto e riceveranno anche ricompense per una camicia e un soprabito gratis. Inoltre, acquistando tutte e quattro le parti del Club del grilletto facile, otterrai una ricompensa per il Pass di Halloween 2 gratis.

Il Club del grilletto facile 2 è in arrivo il 10 agosto.

BONUS SERIE SU VOTAZIONE

Non importa quale sia la tua modalità preferita: questa settimana hai l’imbarazzo della scelta! Competi in tre partite comprese nelle Serie su votazione per ricevere un’offerta del 40% di sconto su un cavallo multi-classe non per Ruolo a scelta.

MODALITÀ CHIAMATA ALLE ARMI IN ARRIVO LA PROSSIMA SETTIMANA

Corri ai ripari e aiuta la popolazione locale a respingere orde di nemici in una nuova modalità basata sulla sopravvivenza, Chiamata alle armi, in arrivo il 10 agosto.

