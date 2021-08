Proscenic M8 Pro : Aspirapolvere e Lavapavimenti al prezzo giusto

Il Proscenic M8 Pro è il naturale successore dell'M7 Pro. Come il suo predecessore, questo robot aspirapolvere è dotato di una base aspirante che limita il lavoro di manutenzione del raccoglitore. Ecco le sue caratteristiche principali.



Oggi i robot aspirapolvere sono ampiamente diffusi e sul mercato sono presenti molti modelli che soddisfano tutte le esigenze. Tuttavia, tutti questi robot aspirapolvere hanno un vincolo in comune: la necessità di svuotare il contenitore della polvere quasi dopo ogni utilizzo. Alcuni modelli di fascia molto alta offrono quindi una base di ricarica che funge anche da stazione di svuotamento, che permette di svuotare il sacco solo una volta al mese. Questa tecnica però sta arrivando anche su modelli molto più abbordabili, come il Proscenic M8 Pro che andremo a scoprire oggi.



M8 Pro Robot Aspirapolvere

Le basi di ricarica auto svuotanti sono sempre meno rare sui robot aspirapolvere e il Proscenic M8 Pro non fa eccezione a questa nuova tendenza. Ma questo non è l'unico vantaggio di questo nuovo robot, lanciato all'inizio intorno ai 550 €, poiché è dotato di un mocio per lavare e rimuovere la polvere incrostata sul pavimento e di un telemetro laser per orientarsi nel suo ambiente.

Già all'apertura dell'imballaggio, ci accorgiamo che il set è molto completo: il robot aspirapolvere, ovviamente, accompagnato dalla sua stazione di ricarica e svuotamento, ha alimentatore, telecomando con le sue batterie, un accessorio per lavare i pavimenti e un MOP di ricambio, un filtro di ricambio, una spazzola rotante di ricambio e infine un piccolo strumento per aiutarci con la pulizia delle spazzole.

Il robot di forma rotonda (34 cm di diametro e 9 cm di altezza) è relativamente classico, ma molto carino con la sua superficie superiore grigia lucida. Il sistema laser consente al robot di mappare tutti gli ambienti in cui si muove. Questo sistema di grande successo gli permette di orientarsi in casa ed è il sistema che si trova oggi su tutti i robot aspirapolvere top gamma. Sotto, il Proscenic M8 Pro ha una spazzola centrale che permette una pulizia più approfondita rispetto alla sola aspirazione, e una spazzola rotante sul lato che consente di spingere lo sporco verso il centro.

La spazzola centrale è una classica spazzola a setole per robot aspirapolvere. A differenza di una spazzola di gomma, montata su alcuni modelli, è ottima per catturare i capelli, briciole e peli di animali. Le setole però tenderanno a trattenere qualche residuo, cosa che richiederà di tanto in tantouna piccola pulizia utilizzando il piccolo attrezzo in dotazione.



Dobbiamo dire che con la sua forma rotonda e il suo colore nero e grigio, l'M8 Pro si presenta come un classico robot aspirapolvere. Piuttosto, si distingue per la sua base di ricarica in grado di svuotare automaticamente il contenuto del raccoglitore. Questo sistema davvero molto pratico limita la manutenzione dell'aspirapolvere che si può ridurre anche ad un solo intervento ogni 60 giorni. In cambio sarà necessario prevedere un posto per questa base difficile da posizionare sotto un mobile. Sarà inoltre necessario procurarsi dei sacchetti di scorta - anche se questo robot viene consegnato con due sacchetti aggiuntivi.

Sulla stazione di svuotamento è presente un piccolo pannello di controllo composto da tasti sensibili per avviare la pulizia - quando l'aspirapolvere è in carica - e per riportare il robot alla sua base. Indica inoltre l'autonomia del robot, avvisa quando il sacco raccogli polvere è pieno o quando inizia lo svuotamento automatico.

M8 Pr fornisce una funzione di lavaggio grazie a un serbatoio dell'acqua (con una capacità di 0,2 l) e un mocio che deve essere agganciato alla base. Questa funzione permette di rimuovere la polvere sulla superficie in maniera molto più efficace e dopo un utilizzo quotidiano di circa una settimana, è in grado produrre una pulizia di gran lunga superiore rispetto a classici robot aspirapolvere di fascia media o bassa.



La cover dell'M8 Pro ospita due pulsanti: uno per riportarlo alla sua base e l'altro per fermarlo o avviarlo. Può essere comandato anche dal telecomando (batterie incluse) che offre funzioni aggiuntive e una portata di 3 m. È possibile guidare manualmente il robot, attivare una delle quattro potenze di aspirazione o addirittura fermare il rumore dell'aspirapolvere.

Connettività e applicazione

Per il controllo a distanza è ovviamente possibile associare il robot a uno smartphone e controllarlo tramite l'applicazione Proscenic o tramite il comando vocale se associato ad Alexa oGoogle Assistant.



Quest'ultima non è cambiata dall''M7 Pro e ha le stesse caratteristiche. A partire da una mappatura che permette di vedere in tempo reale i movimenti del robot in casa. L'applicazione consente inoltre di delimitare zone di pulizia molto precise installando dei fari virtuali. È inoltre possibile scegliere il livello di aspirazione e il volume di acqua spruzzata sul pavimento (basso, medio, alto, molto alto). La scheda "più funzioni" consente di selezionare un programma di pulizia, accedere allo storico dei passaggi del robot o tenere d'occhio la vita dei materiali di consumo (filtro, spazzola laterale e spazzola principale).



Manutenzione



L'M8 Pro allevia di molto il lavoro di manutenzione. Non c'è bisogno di andare avanti e indietro dal bidone della spazzatura per svuotare il cestino. Devi solo gettare il sacchetto ipoallergenico nella spazzatura di tanto in tanto (ogni 6-8 settimane, a seconda del produttore). Capovolgendo il robot sulla pancia, si nota che ha una sola spazzola laterale. Si consiglia di rimuoverla regolarmente e pulirla velocemente per liberare eventuali capelli e pelucchi aggrovigliati. Per quanto riguarda la spazzola principale, basterà rimuovere la griglia che la ricopre per accedervi e pulirla anche sotto il rubinetto.

Sistema di navigazione laser Durante il suo lavoro questo robot esegue una navigazione metodica: aspira prima dalle pareti della stanza prima di pulire l'interno a zigzag. Schiva gli ostacoli senza problemi e aggira molto bene le gambe dei tavoli o altri oggetti. L'M8 Pro può passare passare sotto le sedie senza rimanere bloccato o chiedere assistenza. Riesce anche a passare senza difficoltà sui tappeti. Il sensore intelligente Vboost aumenta automaticamente la potenza di aspirazione al massimo quando rileva un tappeto. In questo modo, dopo aver riconosciuto un tappeto, elimina rapidamente le macchie di tè, caffè, briciole di biscotti ed altro sporco difficile da raggiungere per altri robot.

Inoltre M8 Pro supporta la risoluzione della memoria di mappatura a più livelli, potendo identificare i diversi piani della tua casa e selezionando così automaticamente il percorso più logico per una pulizia efficiente. Con la scansione laser, il robot rileva il 98% degli ostacoli, registrando tutte le informazioni in una mappa e grazie al sistema di Pulizia Intelligente iPNAS 4.0, può seguire una specifica logica per assicurare che nessuna zona venga tralasciata durante pulizia. L’innovativa tecnologia avanzata IPNAS 4.0 apre la strada alla rivoluzione delle pulizie, in quanto è in grado tracciare la casa con un sistema di mappatura e navigazione laser di precisione di quarta generazione, raggiungendo così veramente una precisione di mappatura 1.8x ed un'efficienza di pulizia aumentata del 50%.

Aspirazione e lavapavimenti L'M8 Pro è molto veloce. Su superfici dure fa sorprendentemente meglio quando è impostato sulla modalità standard. Elimina poi il 95% dei rifiuti in poco tempo. Su tappeti fini, fa brillantemente inghiottendo il 93% del materiale. L'M8 Pro è ancora altrettanto efficiente sui tappeti più spessi e aspira il 96% dei rifiuti in modalità massima. L'M8 PRO può aspirare e lavare contemporaneamente, offrendo una potente aspirazione da 2700Pa e 4 livelli di velocità del flusso dell’acqua

Rumore Il Proscenic M8 Pro emette 58 dB (A) in modalità standard e 64 dB (A) in modalità massima. Quando la base aspirante è accesa, il livello sonoro sale a 75 dB (A) che non è così fastidioso poiché questa operazione dura solo una decina di secondi.

Autonomia Un grande punto di forza visto che Proscenic promette 4 ore di durata della batteria in modalità standard, non scende comunque sotto le 3 ore. Se le promesse del produttore non vengono mantenute, è importante specificare che si tratta di una buona prestazione e che questo robot è uno dei più duraturi con una batteria di 5200mAh. In modalità massima invece riesce a funzionare per circa due ore, tempo più che sufficiente alla pulizia completa di un appartamento di oltre 200 mq fino a circa 320mq.

