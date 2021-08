Hayu porta il servizio di streaming All Reality su Xbox

hayu, la piattaforma di reality show on-demand in abbonamento di NBCUniversal International, lancia la prima partnership con Xbox in 22 Paesi

Gli appassionati di Reality show che cercano di procurarsi la loro dose quotidiana di dramma con The Real Housewives, andare a Below Deck o binge-watchare ogni stagione di Keeping Up With the Kardashians, possono ora farlo più facilmente che mai.

Oggi, NBCUniversal International (NBCUI) ha annunciato che hayu - il servizio di video-on-demand in abbonamento (SVOD) interamente dedicato ai Reality show e senza pubblicità - è ora disponibile su console Xbox. Xbox, di proprietà e gestito da Microsoft, è il leader mondiale nel settore della tecnologia.

Gli amanti dei reality possono ora guardare i loro contenuti preferiti in 22 Paesi tramite l'app hayu, attraverso il Microsoft Store su Xbox - gli abbonati possono accedere al servizio in Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Rivolto all’ampio pubblico di telespettatori appassionati di reality, hayu offre oltre 8.000 episodi* dei migliori reality show. Il servizio offre poi una vasta scelta, con una grande varietà di sottogeneri non sceneggiati in lingua inglese tra cui:Home and Design, Dating, Cooking, Crime, e Fashion.

Hayu propone un'ampia gamma di contenuti per i fan dei reality, e gli abbonati non devono preoccuparsi degli spoiler perché la stragrande maggioranza degli show americani sono disponibili su hayu lo stesso giorno della loro trasmissione negli Stati Uniti.

“Si tratta di un anno incredibile per hayu, il 2021 segna il nostro quinto anno di attività nel Regno Unito, in Irlanda e in Australia, con lanci in nuovi territori e una distribuzione estesa a livello globale attraverso partnership con affiliati e produttori di dispositivi", ha detto Hendrik McDermott, Managing Director di hayu. "Questa eccitante partnership con Xbox - il primo partner di hayu per la console - estende la nostra distribuzione a più dispositivi e rende il servizio ancora più accessibile. Attraverso la gamma di console leader del settore di Xbox e il Microsoft Store su Xbox, gli appassionati di reality possono godere di un'esperienza di visione dei migliori Reality show comoda e senza interruzioni - tutto attraverso un unico hub di intrattenimento.”

In più mercati hayu si è distinto come il servizio must-have per tutti i reality. I fan dei reality a livello globale possono ora abbonarsi per € 4,99 al mese*, con un mese di prova gratuita.

