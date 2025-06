Italia-Belgio, semifinale EuroBasket femminile: orario, diretta TV e streaming

L’Italia sogna la finale agli EuroBasket femminile: oggi, venerdì 27 giugno, le azzurre si sfidano con il Belgio al Pireo di Atene in una semifinale storica. Dopo un percorso esaltante e guidate dal coach Andrea Capobianco, le nostre ragazze sono pronte a scrivere un’altra pagina importante nel basket europeo. Scopri orario, diretta TV e streaming di questa emozionante sfida che potrebbe consacrare il sogno di una Nazionale in ripresa.

L'Italia sogna la finale. La Nazionale femminile di basket scende in campo oggi, venerdì 27 giugno, per affrontare il Belgio nella semifinale degli Europei, in programma al Pireo di Atene. Un appuntamento storico per le azzurre, arrivate tra le migliori quattro del continente grazie a un percorso esaltante.

Guidata da coach Andrea Capobianco, l'Italia ha chiuso al primo posto il proprio girone dopo le vittorie su Serbia, Slovenia e Lituania. Ai quarti di finale, la squadra ha superato la Turchia in una sfida emozionante, chiusa 76-74 dopo un combattutissimo overtime.

La palla a due per Italia-Belgio è fissata alle ore 19:30. Il match sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai, e anche sui canali Sky Sport. Per chi preferisce seguire la partita in mobilità o su dispositivi alternativi, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, sull'app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma DAZN, accessibile anche tramite smart TV.