Farming Simulator League: GIANTS Software annuncia gli eventi in presenza

GIANTS Software, sviluppatore e publisher della popolare serie Farming Simulator, annuncia il ritorno agli eventi in presenza per l'attuale stagione eSport dellaFarming Simulator League (FSL), i prossimi due tornei si disputeranno in Baviera (Germania) in osservanza delle disposizioni di sicurezza.

Il torneo di agosto negli GIANTS Studio

I migliori team della FSL si ritroveranno il 14 e il 15 agosto negli GIANTS Studio a Erlangen e si sfideranno per contendersi punti in classifica e premi.

l torneo di settembre nella sede di HÖRMANN

Il torneo successivo si terrà dall'11 al 12 settembre a Buchloe presso la sede di Allgäu Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG, celebre impresa di costruzioni agricole e commerciali, che garantirà spazio e comfort per un'emozionante competizione. Questa azienda partecipa alla FSL con un team composto da dipendenti che attualmente occupa il quarto posto nella classifica generale della stagione.

Come seguire in diretta streaming la FSL

Le fasi finali dei tornei della FSL verranno trasmesse e commentate in diretta a partire dalle ore 10.00 di domenica 15 agosto e di domenica 12 settembre sui canali ufficialiTwitch e YouTube di GIANTS Software.

GIANTS Software sta pianificando eventi in presenza anche in occasione degli altri due tornei rimanenti della stagione in corso in corso, ulteriori informazioni verranno annunciate a breve

Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito ufficiale di Farming Simulator e lapress area di GIANTS Software.

