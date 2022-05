GIANTS SOFTWARE ANNUNCIA FARMING SIMULATOR 19: AMBASSADOR EDITION

Se la professione di agricoltore venisse trasposta in un videogioco completo e ricco di divertimento, questo sarebbe sicuramente Farming Simulator 19: Ambassador Edition. L’editore e sviluppatore GIANTS Software annuncia la riedizione auto-pubblicata della simulazione di successo mondiale, che uscirà il 21 giugno per PC, Playstation 4 e Xbox One, con un pacchetto che rappresenta un vero affare e include tutte le espansioni e I DLC.

La riedizione pacchettizzata include tutte le espansioni

La Ambassador Edition della simulazione di successo più rilassante sul mercato dei videogame contiene entrambe le espansioni e sei DLC in aggiunta al gioco base. Sono incluse le espansioni Platinum e Alpine Farming, che arricchiscono il gioco con una mappa delle Alpi tedesche e una vasta gamma di veicoli e macchinari. Il gioco è ulteriormente arricchito dall’inserimento di Kverneland, Vicon, Bourgault e altri marchi leader del settore grazie ad un set di diversi DLC – tutti contenuti in una confezione da 2 dischi.

? Farming Simulator 19 - Base Game

? Farming Simulator 19 - Platinum Expansion

? Farming Simulator 19 - Alpine Farming Expansion

? Farming Simulator 19 - Anderson Group Equipment Pack

? Farming Simulator 19 - Kverneland & Vicon Equipment Pack

? Farming Simulator 19 - GRIMME Equipment Pack

? Farming Simulator 19 - John Deere Cotton DLC

? Farming Simulator 19 - Bourgault DLC

? Farming Simulator 19 - Rottne Pack

Il pacchetto di Farming ideale per addentrarsi nel mondo dell’agricoltura

Se i giocatori amanti dei giochi sandbox più rilassanti, sia in modalità singola che coop, vogliono avvicinarsi al mondo dell’agricoltura, all’allevamento di animali o alla silvicoltura: Farming Simulator 19: Ambassador Edition rappresenta la porta di accesso perfetta all’interno della serie.

“Con la riedizione, ora auto-pubblicata, del gioco, offriamo un ottimo rapporto prezzo-qualità”, commenta Boris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software. “Considerando lo scopo generale di questo pacchetto e l’enorme ammontare di contenuti che offre, il momento ideale per iniziare l’attività di farming è ora.”



In sintesi, la Ambassador Edition contiene tre mappe di paesaggi europei ed americani per costruire ed espandere la propria attività agricola. Più di 475 macchinari autenticamente digitalizzati di Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra e molti altri produttori internazionali sono a disposizione dei giocatori per affrontare una grande varietà di attività agricole. Inoltre, un numero infinito di contenuti generati dagli utenti migliora l’esperienza di farming, con migliaia di mods già testati e disponibili gratuitamente per il download attraverso l'apposita interfaccia all’interno del gioco.

La versione PC è anche la base per il multiplayer competitivo e la Farming Simulator League (FSL). Guarda ilvideo introduttivo della quarta stagione di FSL e sintonizzati sul live-stream del torneo nel weekend del 14 e 15 maggio sui canali ufficiali di GIANTS Software.

Per maggiori informazioni visita il

e

di GIANTS Software.

Altre News per: giantssoftwareannunciafarmingsimulatorambassadoredition