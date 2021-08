Apex Legends: Ribalta Pass Battaglia Trailer

Apex Legend: Ribalta debutterà oggi, 3 Agosto, con la nuova Leggenda Seer, la Rampage LMG, Arene classificate, aggiornamenti della mappa Confini del Mondo e altro ancora. Il nuovo pass Battaglia vanterà un numero più che mai alto di ricompense: questo renderà le Leggende spettacolari come non mai, permettendo inoltre ai giocatori di spiegare le loro ali nei panni di Valkyrie nella sua skin “Evoluzione Aerea” o di splendere luminosi nella skin “Luminare della scienza” di Horizon. Pacchetti musica, schermate di caricamento, emote ed emote di lancio e nuove frasi permetteranno ai giocatori di personalizzare ancora di più la loro esperienza.





Non solo: Respawn Entertainment oggi ha anche rilasciato un post evidenziando i cambiamenti in arrivo su Apex Legends: Ribalta Pass Battaglia, che può essere letto sul blog ufficiale di Apex Legends. Puoi anche controllare qui di seguito i dettagli sulla nuova Leggenda destinata a cambiare il gioco, le armi, gli aggiornamenti della mappa e altro ancora.

Nuova Leggenda Seer: Con i microdroni e l’occhio di un artista, Seer individua opportunità che le altre Leggende potrebbero lasciarsi sfuggire, e lo fa nel modo più bello. La diciottesima Leggenda entrata a fare parte degli Apex Games fa sì che il roster di otto Leggende, presenti al lancio del gioco, risulti più che raddoppiato e porta nell’arena una serie di abilità uniche: Passiva - Re di cuori: individua i battiti cardiaci dei nemici vicini quando miri verso il basso, per avere un indizio sulla loro posizione.

Tattica - Centro dell’Attenzione: evoca microdroni per emettere un’esplosione a scoppio ritardato che passa attraverso i muri, silenziando e rivelando i nemici (e le loro barre di salute/energia) oltre a interrompere le loro azioni.

Suprema - Esposizione: crea una sfera di microdroni che rivela le orme dei nemici, che si muovono rapidamente e sparano al suo interno.

Classe Passiva- Recognitore: La scansione dei segnali di rilevamento rivela la posizione del cerchio successivo.

Aggiornamento mappe: Dopo mesi di attività estrattiva aggressiva da parte della Harvester ai Confini del Mondo, la terra è sopraffatta, sovraccarica, e spinta al suo limite. Hammond lotta per contenere il danno causato dalle macchine che controllano i fenomeni atmosferici: il Climatizzatore raffredda rapidamente l’area circostante portandola a temperature inferiori allo zero e un Sifone di Lava stabilizza il cratere.

Nuova arma - Rampage: L'ultima creazione di Rampart, la Rampage LMG, esplode sulla scena come un'alternativa alle munizioni pesanti ad alta potenza. La Rampage eccelle nel combattimento a media distanza, e la sua camera appositamente progettata permette di ricaricare una granata termite per overcloccare la frequenza di fuoco.

Arene Classificate: Con il lancio di Ribalta, Respawn introduce le Arene Classificate. I giocatori iniziano in 10 partite di posizionamento, nel corso delle quali la loro prestazione determina sia il loro grado di marcatura (Match Marking Rank, MMR), sia il livello di partenza. Le Arene rappresentano un testa a testa fra due squadre di tre giocatori. In questo modo l’assegnazione dei punti Arena è più semplice rispetto a quella di Battle Royale da 20 squadre.

Nuove Arene da conquistare: La rotazione della mappa delle Arene ottiene un altro aggiornamento con tre nuovi punti d’interesse che si alterneranno durante tutta la stagione: fra questi figurano Hillside, Dome e Oasis. Con oltre 10 mappe ora disponibili come parte della rotazione delle tre mappe in corso, la modalità Arene continua a evolversi.

Apex Legends: Ribalta sarà lanciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.

