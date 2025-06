Digimon Story Time Stranger - nuovo System Trailer

Preparati a diventare il migliore agente in Digimon Story Time Stranger guardando il nuovo system trailer (in italiano) e imparando tutto su come ottenere i Digimon, digievolverli e farli combattere:

https://www.youtube.com/watch? v=eS6-SBTklsI

In Digimon Story Time Stranger , i giocatori possono reclutare Digimon durante il loro viaggio per salvare il Mondo Umano e quello Digitale. Per ottenere i Digimon, devono analizzarli e scansionarli nel corso delle battaglie.

Una volta completata l’analisi, possono creare quel Digimon e ottenerlo come alleato.

Per potenziare i propri Digimon, si possono usare le abilità ausiliarie e l’equipaggiamento per migliorare le loro abilità e aumentare le statistiche. Nel gioco, i Digimon possiedono diversi attributi e resistenze elementali che hanno un impatto sulle performance in combattimento. Inoltre, la Digievoluzione è disponibile quando un Digimon raggiunge certe condizioni.

I giocatori possono anche De-digievolverli e organizzare la Digievoluzione secondo il percorso necessario. Il percorso intrapreso dipende dalle statistiche e dai tratti della loro personalità. Col crescere del roster, la DigiFarm è un altro modo per far crescere i Digimon: possono, infatti, allenarsi e crescere in questa area personalizzabile. Infine, i giocatori possono anche accumulare le loro Agent Skill per aiutare i Digimon a crescere e supportarli nel corso delle battaglie.

In combattimento, la comprensione delle sinergie tra gli attributi dei Digimon e gli elementi è chiave per il successo. I giocatori devono scegliere il giusto Digimon per ogni combattimento per massimizzare il danno e la sopravvivenza.

Possono anche combattere insieme con i Digimon con le Cross Art, un nuovo tipo di abilità che può essere offensiva, difensiva o di supporto.

Digimon Story Time Stranger sarà disponibile dal 3 ottobre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I pre-order fisici e digitali sono disponibili per tutte le piattaforme.