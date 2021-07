GTA Online: vi presentiamo la Pfister Comet S2

In più, GTA$ e RP doppi negli sprint, in The Vespucci Job e altro





Questa non è soltanto un’auto veloce, è un mezzo con una reputazione che nessuna campagna pubblicitaria può garantire. Quando vedono la Comet, alcune persone esprimono un desiderio; altre corrono a nascondersi, temendo giustamente catastrofi, distruzione e spese mediche indecenti. In entrambi i casi, non si può dire che ti faccia passare inosservato.Ecco la Pfister Comet S2, ora disponibile da Legendary Motorsport.

Se sei diventato membro dell’Autoraduno di LS la scorsa settimana, avrai anche a disposizione gratis la livrea Ron Racing, disponibile entro 72 ore dall’accesso dopo il 2 agosto.

GTA$ e RP doppi negli sprint

Hai un prurito per la competizione? Vai da un dermatologo! I membri dell’Autoraduno di LS che parteciperanno a uno sprintotterranno GTA$ e RP doppi, indipendentemente dal loro posizionamento.

Sfida del veicolo trofeo

Questa settimana, vinci cinque sprint tra oggi e il 4 agosto per poter mettere le mani sul volante della nuovissima Vulcar Warrener HKR, che fa bella mostra di sé sullo Slamtruck al centro dell’Autoraduno di LS.

Veicoli di prova della settimana

Questa settimana, passa dall’area di prova per provare in anteprima la Vapid Dominator ASP, ancora fuori commercio, e ispezionarla da cima a fondo. Potrai anche provare la Dinka Jester RR e la nuovissima Pfister Comet S2 e soddisfare la tua voglia di velocità a spese dei copertoni di qualcun altro.

Ricompense per i membri dell’Autoraduno di LS

Chi visiterà l’Autoraduno di LS questa settimana riceverà il Bomber LS Customs. I membri dell’Autoraduno riceveranno anche la livrea da gara Fukaru per la Vapid Dominator ASP, di prossima uscita, solo eseguendo l’accesso: torna a trovarci il 5 agosto, quando il veicolo farà il suo debutto in autosalone.

Completa la lista quotidiana dei veicoli sulla lavagna dell’ufficio nella tua autofficina per ricevere la maglietta Bande Street Crimes colorata. Migliora la tua reputazione e raggiungi il livello 10 dell’abbonamento all’Autoraduno tra oggi e il 17 agosto per ricevere 250.000 GTA$ di bonus. A proposito di bonus: aiuta KDJ e Sessanta a completare il finale di un qualsiasi contratto prima del 5 agosto per ricevere 200.000 GTA$ e la Maglietta Born x Raised bianca. Se completato prima del 5 agosto, le ricompense verranno consegnate entro 72 ore dall’accesso dopo il 9 agosto.

Cabinato Race And Chase gratis per tutti i giocatori

Questa settimana, chi non l’ha ancora riscattato può giocare a GTA Online per ricevere gratis un cabinato Race And Chase appena acquisterà un’autofficina.

Veicolo da primo premio della settimana: Truffade Z-Type

Lascia le chiavi al parcheggiatore e visita il Casinò e Resort Diamond per fare un giro alla ruota fortunata. Potrai vincere GTA$, RP, abbigliamento, snack e premi misteriosi di ogni tipo. Qual è il primo premio della settimana? Nient’altro che la Truffade Z-Type, una nostalgica strizzata d’occhio al lusso del passato. Per completare il tuo look mentre la guidi, ti consigliamo di procurarti un orologio da taschino e un monocolo.

SCONTI

Non ne puoi più dei tuoi soliti veicoli? Dai un nuovo brio alla tua vita con un po’ di varietà: per tua fortuna, ci sono offerte su diversi veicoli di vario tipo. È la fiera del risparmio! Trovi l’elenco completo degli sconti qui sotto.

Coil Raiden - 30% di sconto

Ocelot Pariah - 30% di sconto

Karin Everon - 40% di sconto

Weeny Issi Sport - 40% di sconto

Ocelot Locust - 40% di sconto

Declasse Mamba - 40% di sconto

Vapid Clique - 40% di sconto

Vulcar Nebula Turbo - 40% di sconto

BF Club - 40% di sconto

In più, ricompense doppie in The Vespucci Job per tutta la settimana.

