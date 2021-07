Mass Effect Legendary Edition - Il tuo Shepard, le tue scelte

Il team di Mass Effect Legendary Edition di BioWare ha pubblicato una nuova infografica che descrive nel dettaglio le scelte che i giocatori hanno compiuto nella rimasterizzazione della trilogia classica, dal background del loro Shepard ai compagni di squadra che avevano più probabilità di sopravvivere alla Missione Suicida.

Le molte scelte disponibili in Mass Effect Legendary Edition hanno portato a diverse decisioni interessanti; per esempio:

Mordin è il personaggio con meno probabilità di sopravvivere alla missione suicida

Wrex è sopravvissuto alla missione Virmire per il 94% dei giocatori

Il 4% dei giocatori ha esiliato Tali, il preferito dai fan

La maggior parte degli Shepard prende a pugni i giornalisti, (ahi!)

Puoi visualizzare l'infografica completa da condividere con i tuoi lettori in allegato.

Non c'è mai stato un momento migliore per tuffarsi nella trilogia di Mass Effect e aggiungere statistiche. Mass Effect Legendary Edition è attualmente in saldo sulle seguenti piattaforme:

Origin: da oggi fino al 29 luglio

Sony: da oggi fino al 4 agosto

Xbox: da oggi fino al 5 agosto

Steam: dal 29 luglio al 2 agosto

