Mass Effect Legendary Edition Recensione

Ritorna una delle migliori trilogie fantascientifiche

Mass Effect Legendary Edition è una raccolta remaster dell’intera saga di Mass Effect. Si rivivranno le avventure del comandante Shepard e della nave spaziale Normandy che hanno appassionato milioni di fan durante gli anni. Quindi, per chi ancora non lo avesse provato, questa è l’occasione giusta per giocare una delle migliori saghe videoludiche. Questa trilogia fantascientifica è divisa in tre giochi ricchi di azione, con una trama coinvolgente, personaggi memorabili e tantissime missioni da portare al termine. E poi ha pure un nuovo finale. Oggi, dopo ore e ore di provato, parlo di questa versione di Mass Effect. Visto che i tre titoli sono già stati recensiti in passato, quella di oggi non è una classica recensione ma si può considerare più come un’analisi della remaster.

Storia

In sintesi - e con meno spoiler possibili - l’umanità è minacciata da una specie aliena e il giocatore avrà il compito di fermarla. Gli alieni chiamati i Razziatori, per metà organici e metà sintetici, prendono forza da una fonte misteriosa chiamata Catalizzatore. La loro missione è controllare le specie più evolute dell'universo con qualsiasi mezzo. Infatti, quando necessario, compiono delle vere stragi uccidendo e massacrando chiunque. Ovviamente il comandante Shepard non lascerà che questo accada agli umani. Se la storia vi sembra banale non preoccupatevi, la forza di Mass Effect non sta tanto nella sua originalità ma in come questa viene narrata. Bioware è riuscita a creare un intreccio tra momenti narrativi, interazioni di gioco e personaggi davvero perfetto.

Gameplay

Per quanto riguarda il gameplay, esso rimane basato sull'esplorazione, combattimento, conoscere personaggi non giocanti e scoprire nuovi pianeti. Girare e conoscere la Cittadella darà modo di parlare con molti personaggi e scoprire una miriade di dialoghi con la possibilità di dare altrettante risposte. I tre titoli di Mass Effect Legendary Edition hanno ricevuto molti benefici tecnici e non solo estetici. La giocabilità e quindi i controlli sono quelli che hanno beneficiato dei miglioramenti più significativi.

Non a caso il Mako, mezzo di trasporto che utilizzeremo spesso, ora è molto più fluido e guidabile dell'originale, che era molto scattoso con dei controlli complicati. Ora il Mako è un rover più facile da controllare e molto stabile. Anche il sistema di combattimento, puntamento e ricarica sono stati ottimizzati. Infatti, ora gli scontri risultano più veloci e divertenti. Migliorati anche molto i combattimenti corpo a corpo e il sistema di coperture. Tutto ora risulta più fluido e immediato.

Questi miglioramenti risultano più evidenti del primo capitolo. Nel secondo e nel terzo si notano meno; questo perchè essendo più recenti avevano bisogno di meno interventi. Nonostante ciò, anche loro hanno beneficiato di una rinfrescata in generale come le texture in HD, sistema d'illuminazione, animazioni più fluide, effetti grafici più realistici e abbellimento degli ambienti di gioco. Tantissimi i miglioramenti anche alle armi, al bilanciamento e alle munizioni. Ora il Photo Mode ha una serie di filtri che danno la possibilità di modificare la profondità di campo, blur, contrasto ecc. Sono stati aggiunti tutti i DLC e anche il fumetto interattivo di Dark Horse Comics, che mostrerà una sintesi delle vicende accadute nei capitoli precedenti. Manca invece il multiplayer di Mass Effect 3 perchè troppo oneroso da inserire.

Realizzazione tecnica

Mass Effect Legendary Edition è stato rifatto per raggiungere il 4K Ultra HD con HDR. Sono stati migliorati texture, shader, effetti visivi, l'illuminazione, ombre dinamiche, profondità di campo ecc. Il prodotto è perfettamente compatibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S anche se nasce principalmente per PC, PS4 e Xbox One. Il gioco non è perfetto, le mancanze più gravi sono rappresentate dalle animazioni facciali soprattutto del primo episodio. Queste, anche se migliorate, risultano molto legnose e spesso i movimenti delle labbra non sono coordinati con il resto dell'animazione facciale. I movimenti dei protagonisti invece sono migliorati, come anche le corazze che risultano ben definite. Infine, presenti alcuni bug di collisione e qualche sporadico calo di fluidità. Su PlayStation 4 Pro il 4K può essere ottenuto sacrificando i fotogrammi e bloccandoli a 30. Il comparto audio è buono con musiche epocali ed effetti sonori appropriati. Il doppiaggio in italiano è ben fatto anche se alcune frasi sono tagliate sulle ultime parole.





Conclusioni

Mass Effect Legendary Edition è una remaster fatta bene. Una trilogia che ogni appassionato di saghe fantascientifiche dovrebbe provare. Nonostante il grande lavoro, purtroppo gli sviluppatori non sempre hanno potuto nascondere o eliminare bug e segni del tempo. Tuttavia, la remaster di BioWare risulta molto godibile e divertente da giocare.

Voto 8/10









