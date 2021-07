ZTE lancia il suo smartphone Axon 30 con fotocamera under- display

ZTE Corporation, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha lanciato oggi in Cina il suo smartphone con fotocamera sotto il display di nuova generazione, ZTE Axon 30.

ZTE ha dimostrato di essere il trendsetter del full-screen creando il nuovo segmento degli smartphone con fotocamera under-display: ZTE Axon 30 porterà una nuova esperienza senza precedenti ai suoi utenti.

Ni Fei, Senior Vice President di ZTE Corporation e Presidente della Mobile Device Division, ha dichiarato: "Lo schermo e la fotografia sono le due direzioni di sviluppo dell'evoluzione futura degli smartphone. Oggi, lanciamo la nostra nuova generazione di smartphone con fotocamera under-display ZTE Axon 30. Con prestazioni ulteriormente rafforzate e aggiornamenti completi, lo ZTE Axon 30 fa un salto di qualità e offre ai nostri utenti una rivoluzionaria esperienza visiva full-screen."

Il trendsetter del “tutto schermo”: verso il futuro

ZTE ha superato numerose sfide tecniche e ha portato un salto di qualità nell'invisibilità della fotocamera frontale e nelle prestazioni del display, innovando le sue sei tecnologie di base: la speciale matrice di pixel, i circuiti driver unici, il chip di visualizzazione indipendente, la fotocamera frontale, l'algoritmo selfie interno e la fotocamera 4-in-1 più sensibile alla luce da 2,24um equivalente a grandi pixel.

Lo schermo della fotocamera sotto il display è il primo al mondo con la sua alta densità di pixel di 400 PPI,migliorando la visualizzazione mantenendo una trasmissione alta. L’ingegnosa disposizione del circuito ed il chip di visualizzazione dello schermo indipendente permettono una sincronizzazione intelligente tra la fotocamera anteriore e il display favorendo una transizione più naturale. I 7 strati di materiali altamente trasparenti e 3 tecnologie di elaborazione speciali sono utilizzati per rendere l'area della fotocamera sotto il display più trasmissiva alla luce. La fotocamera 4-in-1 sensibile alla luce da 2.24um equivalente a large pixel, rende l’ambiente più luminoso nelle riprese.

Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una di campionamento touch di 360Hz, lo ZTE Axon 30 è dotato di uno schermo AMOLED da 6,92 pollici con un rapporto 20,5:9 di tipo cinematografico e combinato con la tecnologia audio 3D immersiva DTS:X® Ultra. Il display copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3, e supporta la profondità di colore a 10 bit e 1,07 miliardi di colori.

È il primo smartphone al mondo ad avere le tre certificazioni per la protezione degli occhi, che coprono TUV, SGS e UL. Lo schermo può ridurre efficacemente le radiazioni della luce blu, proteggere la vista e supportare il DC dimming per ridurre l'affaticamento causato dallo sfarfallio dello schermo, fornendo molteplici funzioni per i suoi utenti.

Le rivoluzionarie esperienze dell’utente sono alimentate da forti prestazioni

ZTE Axon 30 è dotato della piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 870G con un design octa-core "1+3+4" e una frequenza massima di 3.2GHz. Questo supporta perfettamente un'esperienza di gioco professionale grazie alle sue capacità di calcolo, rendering grafico e networking. Il nuovo dispositivo adotta la memory fusion technology, utilizzando parte dello spazio di archiviazione libero per espandere la memoria in esecuzione fino a 5GB.

La fotografia è diventata uno dei pillar della serie ZTE Axon e il 30 continua questa tendenza con la quadrupla camera AI, che include: una fotocamera principale da 64 megapixel, una grandangolare da 120 gradi, un obiettivo macro da 3 cm, uno per la profondità di campo, e la funzione Super Night Mode che, attraverso un algoritmo AI, mantiene i colori notturni più nitidi.

ZTE Axon 30 supporta la stabilizzazione dual-video, per la fotocamera principale e quella grandangolare, per correggere in modo intelligente il jitter delle riprese video in movimento rendendole più chiare e stabili. Le funzioni VLOG supportano lo zoom Hitchcock, gli effetti di messa a fuoco, la riproduzione veloce integrata, lo slow motion e il riavvolgimento.

ZTE Axon 30 fornisce una perfetta connettività 5G grazie alla super antenna 3.1 5G, dotata di un sistema di "anti-lock" e di una doppia antenna Wi-Fi. Indipendentemente dalla presa verticale od orizzontale, impedisce alle mani di bloccare l'antenna, migliorandone le capacità di trasmissione del 100%. Il suo algoritmo permette il rilevamento della rete migliore realizzando uno switching perfetto ed una accelerazione intelligente del 5G/Wi-Fi1/Wi-Fi2 per garantire un internet veloce e stabile.





ZTE Axon 30: Design e Potenza

ZTE Axon 30 adotta un design ultrasottile: uno spessore di soli 7,8 mm, un peso di 189 g, un quadrante ultra-sottile, ed una waistline e un design aerodinamico.

La nuova area della fotocamera sul retro del dispositivo presenta un design iconico LABEL. La scocca posteriore è fatta di materiale polimerico 3D con una nano-level texture.

Due le varianti di colore che gli utenti possono scegliere in base alle loro preferenze: Black e Aqua.

ZTE Axon 30 è anche dotato di una batteria da 4200mAh e 55W di ricarica veloce. Il triplo sistema di raffreddamento a ghiaccio, composto da una grande piastra di VC liquid cooling, gel termico ad alta potenza e materiale composito a base di grafene e rame, può garantire prestazioni elevate continue.

Sull'onda dell'innovazione tecnologica, ZTE Axon 30 è in continua esplorazione e porterà ai consumatori un’esperienza oltre la loro immaginazione. Le versioni dei modelli e le informazioni sui prezzi saranno aggiunte man mano che arriveranno gli aggiornamenti.







Altre News per: lanciasmartphoneaxonfotocameraunderdisplay