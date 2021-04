ZTE Axon 30 Ultra: nuovo Smartphone con telecamera Trinity

ZTE Corporation, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha presentato oggi alle 07:00 pm (HKT) il suo nuovo smartphone con un sistema fotografico all’avanguardia, lo ZTE Axon 30 Ultra. Questo dispositivo è dotato di tre obbiettivi da 64MP e di uno zoom periscopico da 8 MP. Il Trinity Camera System è un sistema ad alta potenza che guida la terza era dell'innovazione tecnologica di imaging mobile.

Ni Fei, Presidente di ZTE Mobile Devices ha detto: La computational photography è il futuro perché rispetto alle vere attrezzature fotografiche professionali, la più grande capacità degli smartphone è proprio la potenza di calcolo, sia che si tratti di edge o di cloud computing . Grazie all'algoritmo di Third Era sperimentato da ZTE, i dispositivi mobili della multinazionale Cinese hanno superato i limiti delle dimensioni spazio-temporali.

In futuro ci sarà l'opportunità di bypassare la Single-Lens Reflex Camera nella fotografia mobile proprio attraverso questa capacità integrata, con un algoritmo AI superiore e un migliore insieme di capacità cloud, canali e terminali."

Evoluzione della tripla fotocamera principale con Quad Array Imaging

Da quando la prima fotocamera integrata in uno smartphone è stata introdotta nel settembre 2000, l’imaging mobile ha sperimentato tecnologie a fotocamera singola e multi-camera, ma ora si sta evolvendo verso la terza era del multi-camera array fusion imaging. Lo ZTE Axon 30 Ultra adotta l'originale tripla fotocamera principale Trinity di ZTE e il sistema di imaging quad array. Quest’ultimo, quando adottato come piattaforma, combina perfettamente la qualità dell'immagine e del colore: interpreta la nuova architettura delle immagini, calcola le infinite meraviglie della fotografia computing e presenta, grazie all’ originale tripla fotocamera principale da 64 megapixel + matrice di lenti super zoom 60X periscopio, immagini di alta qualità.

L'obiettivo dello ZTE Axon 30 Ultra copre lunghezze focali equivalenti a 13mm-123mm, permettendo una messa a fuoco con un solo clic sia da lunga, che da media che da distanza ravvicinata. Con la nuova funzione prima le foto e poi lo zoom si passa liberamente tra le diverse lunghezze focali in modo creativo.

Scatto ultra-wide angle senza distorsione per scene notturne eccezionali

Lo ZTE Axon 30 Ultra ha tre fotocamere principali, ognuna con il proprio ruolo:

l La fotocamera principale per i ritratti ha una lunghezza focale equivalente a 35 mm e un'apertura f/1.9, adatta per scattare foto di ritratti ambientali ad alta definizione da 64MP.

l La fotocamera super wide-angle ha una capacità grandangolare di 120° e beneficia di una risoluzione di 64MP per dettagli più chiari e ricchi anche quando si zooma più volte.

l La fotocamera a bassa distorsione con computational photography tuning permette di ottenere foto super grandangolari ad alta risoluzione, dicendo addio alla distorsione dei bordi.

Tutte e tre le fotocamere supportano l'algoritmo Super Night AI per rendere facile scattare foto notturne luminose, chiare e dettagliate di tutte le scene. Il Super Moon dello ZTE Axon 30 Ultra, grazie alle multi-camere simultanee e ai calcoli di fusione, ingrandisce la luna nella giusta posizione così da corrispondere alla stessa bellissima prospettiva dell'occhio umano.

Le tre fotocamere permettono la combinazione di scene e l'ottimizzazione degli algoritmi grazie alle prestazioni della piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon 888.

Le tre telecamere scattano simultaneamente durante le riprese video

Lo ZTE Axon 30 Ultra offre un sistema video professionale con una funzione di ripresa multi-camera che permette di aprire tre schermi e ottenere diverse lunghezze focali di ripresa video con un solo clic. I template incorporati aiutano a guidare il movimento della telecamera, come le transizioni e i fermi immagine, permettendo a tutti di essere i “registi” delle proprie vite. Per soddisfare ancor di più le aspettative degli appassionati di fotografia, l’Axon offre riprese video in 8K, diversi filtri per filmati, effetti visivi speciali. Grazie alla Steadicam, che supporta l’OIS (Optical Image Stabilization), le riprese on-the-go, quindi in movimento, vengono stabilizzate grazie alla fotocamera principale e all'obiettivo periscopio.

Design impeccabile, prestazioni potenti

Lo ZTE Axon 30 Ultra ha un design curvilineo, che utilizza un’incisione AG ecologico con 15 processi elaborati per una sensazione silk-touch: una sensazione liscia e un effetto lucido, più resistente ai graffi, all'usura, antiriflesso e alle impronte digitali,

Il display AMOLED da 6,67 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una frequenza di touch sampling di 300Hz, mentre supporta il 100% della gamma cromatica DCI P3 e la profondità di colore a 10 bit, ideale per film e videogiochi.

Come anticipato, l’Axon 30 Ultra, smartphone di punta di ZTE per il 2021, è dotato della piattaforma Qualcomm® Snapdragon™ 888, con processo a 5nm e la Enhanced LPDDR5 e UFS 3.1. high-speed memory. L'adattatore super veloce da 66W accorcia il tempo di ricarica. Il sistema MyOS11, basato su Android 11, garantisce una smooth user experience.

L’Axon 30 Ultra sarà disponibile in Cina dalle 10:00 (UTC+8) del 19 aprile 2021.

La versione internazionale è in arrivo a maggio sul sito ufficiale di ZTE: www.ztedevices.com

