Niente matrimonio : È finita tra Can Yaman e Diletta Leotta?

Che dire di Can Yaman e Diletta Leotta? La coppia più chiacchierata di questa estate italiana è scomparsa da tempo, dopo un viaggio in Turchia che sarebbe dovuto essere il punto di partenza per organizzare il tanto atteso matrimonio. Secondo recenti indiscrezioni, Diletta sarebbe andata in vacanza con alcuni amici, togliendosi anche l'anello di fidanzamento.





Can Yaman e Diletta Leotta sono tra le coppie più seguite e ammirate degli ultimi mesi. L'attore turco è il sex symbol del momento e la sua vita privata è sulla bocca di tutti, soprattutto dopo che Can è venuto alla luce con la bellissima siciliana, ufficializzando l'unione e parlando addirittura di matrimonio. Nonostante le voci sulla data del matrimonio, la coppia non ha ancora preso nessuna decisione importante al riguardo, e forse è meglio così visto che nelle ultime ore si parla di una crisi fortissima tra i due.

Dopo aver svelato il mistero dell'intimità, che metteva in dubbio la vera attrazione tra Can e Diletta, la giornalista SKY ha deciso di volare in Sardegna con alcuni amici, lasciando la sua dolce metà libera di partire per la Puglia. Un fatto curioso, soprattutto associato alla totale assenza di foto o video insieme che iniziano a insospettire i suoi follower. Si vocifera che la Leotta ha tolto l'anello di fidanzamento che le ha regalato Yaman, dopo un'accesa discussione che avrebbe messo fine a questa romantica storia d'amore. Sempre secondo indiscrezioni, ci sarebbero differenze caratteriali inconciliabili alla base della rottura improvvisa, che avrebbe evidenziato differenze troppo profonde per essere sanate. Ma è un addio definitivo o c'è ancora speranza per Can e Diletta?

Altre News per: nientematrimoniofinitayamandilettaleotta