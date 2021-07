Incendi Sardegna : Rogo nell'Oristanese e case evacuate

"Ci sono Incendi ancora attivi, lavoreremo tutta la notte, aspettando che arrivino il Canadair e gli elicotteri domani". Così a LaPresse la Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Oristano. «Le fiamme sono arrivate a Cuglieri, qui l'Incendio è rilevante. Abbiamo dovuto evacuare alcune persone ", spiega. "L'Incendio ha colpito case e auto, ma fortunatamente non ci sono state vittime", ha spiegato. “Oltre alle nostre due squadre, sono presenti altre quattro squadre: una di Nuoro, una di Oristano, una di Cagliari e una di Sassari. La posta in gioco è enorme. Praticamente a Santulussurgiu, Cuglieri e Scano Montiferru possiamo dire che è lo stesso fuoco”, chiarisce. "Ce n'è un altro a Cabras, che non è molto grave".

In attesa che si sviluppasse la situazione dell'Incendio divampato ad Usellus e che ha attraversato Villaurbana, "a causa dell'imprevedibilità del vento", il Comune di Siamanna, nell'Oristanese, ha allertato i suoi cittadini installando due centri nel caso di evacuazione delle abitazioni. La prima è stata allestita dall'amministrazione nella palestra comunale e la seconda nella sala parrocchiale.

