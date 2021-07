Tokyo 2020 : l'Italia batte la Russia

La squadra di Mazzanti conferma che punta in alto. Si parte col botto per la pallavolo femminile italiana. La squadra di Mister Mazzanti si è liberata della Russia all'esordio olimpico con un forte 3-0, confermandosi una squadra di vertice e puntando alla medaglia.

Match mai messo in discussione con l'Italia che ha dominato sia in attacco che in difesa. Anche senza il miglior Egonu, gli azzurri non hanno mai dato alla Russia (Roc in queste Olimpiadi) la minima possibilità di entrare in partita. Tutto finisce velocemente con i seguenti parziali: 25-23; 25-19; 25-14. Miglior esordio per gli italiani che, nel prossimo turno, affronteranno la Turchia (martedì ore 09:25).

