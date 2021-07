Olimpiadi Tokyo 2020 : Ecco gli azzurri in gara oggi venerdì 23 luglio

Nella giornata di apertura dei Giochi di Tokyo, due specialità in programma oggi, venerdì 23 luglio, prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici (13:00 ora italiana) dove l'Italia sfilerà dietro gli sbandieratori Jessica Rossi ed Elia Viviani. In finale i quattro azzurri: Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Simone Venier: il quartetto azzurro, in acqua anche per onorare la memoria del compagno Filippo Mondelli, scomparso ad aprile dopo un malore, ha chiuso la batteria al secondo posto, a 3 centesimi dalla Polonia (prima a 5'39”25).

Gennaro Alberto di Mauro è secondo nella batteria individuale maschile e passa il turno. Chiara Ondoli e Alessandra Patelli sono andate in semifinale A/B, terze alla batteria dietro a Romania e Canada. A recuperare le quattro della coppia femminile formata da Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Alessandra Montesano e Valentina Iseppi, terze dietro Cina e Polonia.

Ecco le azzurre dedicate alle gare di canottaggio e tiro con l'arco.

CANOTTAGGIO

Ore 1.50: batterie singolo uomini (Di Mauro)

Ore 4: batterie due di coppia donne (Ondoli-Patelli)

Ore 4.30: batterie quattro di coppia uomini (Gentili-Panizzi-Rambaldi-Venier)

Ore 4.50: batterie quattro di coppia donne (Gobbi-Iseppi-Lisi-Montesano).

TIRO CON L'ARCO

Ore 2: qualificazione individuale donne (Andreoli, Boari, Rebagliati)

Ore 6: qualificazione individuale uomini (Nespoli)

Altre News per: olimpiaditokyo2020eccoazzurrigaraoggi