Cotton Reboot Recensione PS4

Eccomi nuovamente per parlarvi di un titolo speciale: Cotton Reboot. La nuova versione del gioco è uscita il 20 luglio per PS4 e Nintendo Switch. Cotton Reboot è un classico shoot em up con protagonista la maga Nata de Cotton. Il titolo è stato lavorato dalla software Success in collaborazione con BEEP e Inin Games. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa recensione.

Storia

Il gioco uscì nelle sale giochi Nipponiche nel 1991, nell'epoca d'oro degli shoot em up. Ebbe un enorme successo e ben presto fu portato in tutti i sistemi casalinghi in voga in quegli anni. La trama del gioco è molto divertente e scherzosa; alla maga Nata de Cotton non frega nulla di salvare il mondo delle fate, vuole fare incetta di caramelle che le piacciono tanto.

Gameplay

Cotton Reboot offre tanti miglioramenti come ad esempio l'esclusiva modalità di gioco Arrange, Time attack, continue infiniti, ranking mondiali ecc. La maga ha svariati attacchi: il primo, a inizio livello, è molto debole ma potenziabile raccogliendo i cristalli persi dai nemici abbattuti. Le bombe sono il secondo attacco, vengono lanciate in basso per colpire i nemici sotto la protagonista. A questi attacchi poi si possono unire altre magie di tre elementi differenti e dai colori blu, rosso e viola.

Questi cristalli hanno molteplici funzioni e servono tutti da power up. Il giallo aumenta l’exp, l'arancione aumenta il bonus exp, il blu, rosso e viola garantiscono una magia cromatica che, se sparata per molto tempo, farà guadagnare moltissimi punti che verranno moltiplicati ecc. E' stata aggiunta la barra Fever, quando questa arriva al livello 100 potenzierà gli attacchi che disintegreranno ogni nemico garantendovi moltissimi punti. Questo sistema di raccolta punti vi spingerà di sicuro a rigiocare il titolo svariate volte per acquisirne di altri e salire nella classifica mondiale.

Realizzazione Tecnica

Restando fedele all'originale, Cotton Reboot vanta una stupenda grafica completamente in HD; tutte le cut-scene sono state ricreate da zero e anche le tracce audio remixate risultano ora molto più coinvolgenti con un volume più corposo. Il gioco su PS4 gira a meraviglia. Bello da vedere e senza mai un rallentamento o esitazione anche nei momenti più concitati con molti elementi e esplosioni sullo schermo.

Conclusioni

Grafica al top, soundtrack remixata e un gameplay trasformato rendono questo titolo unico nel suo genere. Unica nota negativa il prezzo, a mio avviso, un pò alto. Niente paura, di sicuro tra qualche settimana arriveranno sconti o tagli di prezzo che lo faranno diventare un vero best buy del momento. Cotton Reboot è consigliatissimo a tutti e in special modo ai fan degli shmup.

Voto 9/10





Altre News per: cottonrebootrecensione