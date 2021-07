RED SOLSTICE 2: SURVIVORS - DISPONIBILE LA DEMO GRATUITA

505 Games è lieta di annunciare la disponibilità della demo gratuita diRed Solstice 2: Survivors su STEAM

Questa demo, che sarà disponibile per un tempo limitato , include “The Awakening”, la prima missione single-player del gioco

Gioca gratuitamente la prima parte del gioco e scopri cosa ti aspetta su Marte!

Scarica ora la demo da QUI

Red Solstice 2: Survivors, nuovo episodio della serie Red Solstice, ridefinisce il genere delle battaglie tattiche in tempo reale con la possibilità di giocare in singolo oppure in modalità co-op e unisce una intensa e claustrofobica azione a fasi più ragionate e strategiche. Tra momenti di gioco altamente strategici e missioni con combattimenti in tempo reale, i giocatori dovrannoagire rapidamente e in maniera coordinata per sopravvivere a questo mondo ostile e determinare il destino di Marte.

La versione completa di Red Solstice 2: Survivors è disponibile dal 17 giugno su

al prezzo di €29.99.

