Red solstice 2: Survivors - Svelati i contenuti di lancio aggiuntivi

Colonna sonora originale, Artbook digitale e skin in-game saranno acquistabili al lancio del gioco, il 17 giugno





505 Games e Ironward hanno annunciato i contenuti premium aggiuntivi che saranno disponibili e acquistabili al lancio di Red Solstice 2: Survivors, in uscita su Steam per PC il 17 giugno.

Oltre al gioco completo, i seguenti contenuti premium saranno acquistabili al lancio:

? Colonna Sonora Ufficiale :La colonna sonora ufficiale sarà disponibile a €3,99 e includerà oltre 15 tracce del famoso compositore Piotr Musial. Coinvolto in vari progetti ben noti, Musial sta ora dando vita alla colonna sonora di Red Solstice 2: Survivors. Questa sarà caratterizzata da una variazione di stili diversi, dai sintetizzatori cupi e moderni ad articolati e potenti arrangiamenti orchestrali, ispirati dai suoni dei film di fantascienza anni 80/90.

? Skin Armatura di Thanatos :Fai attenzione alla creatura Thanatos in Red Solstice 2: Survivors! Prende il nome dal dio greco della morte per una buona ragione. Puoi ottenere questa skin armatura unica per €0,99 e irradiare paura su tutto il pianeta Marte.

? Artbook Digitale :Scopri di più sul pianeta Marte e le sue creature nell’Artbook digitale diRed Solstice 2: Survivors, acquistabile a €6,99. L’Artbook contiene pagine piene di concept art eccezionali, schizzi, illustrazioni e tanto altro!





Giocabile in singolo o in co-op fino a otto giocatori,Red Solstice 2: Survivors combina una tesa azione claustrofobica con un’attenta pianificazione strategica. Attraverso un profondo gameplay strategico e coinvolgenti missioni in tempo reale, i giocatori dovranno essere agili ed efficienti per sopravvivere a questo mondo ostile e determinare il destino del pianeta. Oltre alla completa localizzazione inglese, incluso l’audio, Red Solstice 2: Survivors supporterà una varietà di lingue aggiuntive (per maggiori informazioni visitate la pagina ufficiale del negozio steam) .

Red Solstice 2: Survivors sarà disponibile dal 17 giugno 2021 e potete già aggiungerlo alla vostra lista dei desideri.

Altre News per: solsticesurvivorssvelaticontenutilancioaggiuntivi