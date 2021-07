EA PLAY LIVE 2021: Apex Legends: Ribalta - Dead Space

Durante EA Play Live, Respawn ed EAhanno rivelato che Apex Legends: Ribalta, il prossimoimportante aggiornamento per l'acclamata esperienza multiplayercompetitiva, verrà lanciato per i giocatori di tutto il mondo il 3agosto 2021. In vista di Ribalta, Respawn ha rilasciato unnuovo trailer di lancio che fornisce uno sguardo più approfonditosulla nuova Leggenda Seer, uno scorcio dell'ultima arma che si fastrada nell'arsenale del titolo, e il caos che entrambi porterannonell'arena.





EA ha inoltre introdotto il secondoanno di ALGS che segue il successo della prima stagione. Ilcampionato inaugurale ALGS di giugno, che ha visto centinaia dellemigliori squadre del mondo in lizza per ottenere una parte delmontepremi record di $ 2,5 milioni di franchising, ha raggiunto ilrecord di visualizzazioni con oltre 3,5 milioni di ore viste in tuttoil mondo e un AMA cumulativo di oltre 180.000 per le finalinordamericane.









Chad Grenier, il game director di ApexLegends, ha inoltre condiviso una serie di aggiornamenti aggiuntiviall'EA Play Live, tra cui:





? Una nuova leggenda entranell'Arena: Seer, una nuova e potente Leggenda da ricognizione,si unisce al roster in continua espansione dei diversi personaggi inRibalta. Oggi è stata offerta ai fan l’opportunità di dareuna prima occhiata alle sue abilità e al suo nuovo modo di scovare ecacciare gli avversari, anche attraverso i muri.





? Arene classificate:Emergence segna il prossimo importante aggiornamento della nuovamodalità competitiva 3v3 di Apex Legends, Arene, con il lancio delleArene classificate: queste ultime daranno ai giocatori la possibilitàdi scalare le classifiche e mostrare il loro punteggio di abilità(ad esempio Bronzo, Argento, Oro, fino a Predator), mettendo allaprova la loro forza contro altri concorrenti alla pari attraverso ilpunteggio di valutazione del matchmaking sottostante. Ulterioriinformazioni sulle Arene classificate possono essere trovate nel postdel blog qui .





? Secondo anno di Apex LegendsGlobal Series: EA ha anche annunciato cosa c'è in serbo per lanuova stagione di ALGS. Per il secondo anno, il montepremi base salea $ 5 milioni, la competizione crossplay sta portando Xbox ePlayStation nel mix, insieme alle competizioni Pro League eChallenger Circuit. Puoi leggere la ripartizione completa, cheinclude programma, formato, idoneità e altro ancora sul blogufficiale di Apex Legends qui .





Apex Legends: Ribalta verràlanciato il 3 agosto 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One,Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam. Perulteriori informazioni su Apex Legends, dai un'occhiata allepagine ufficiali di Twitter , Instagram , YouTube del gioco o visita www.playapex.co m.









ELECTRONICARTS ANNUNCIA IL RITORNO DI DEAD SPACE, UN REMAKE DEL CLASSICO GIOCOSURVIVAL HORROR DI FANTASCIENZA





Ricostruito da zero sulmotore Frostbite di prossima generazione, permetterà ai giocatori disperimentare una storia, personaggi e gameplay migliorati combinaticon immagini e audio mozzafiato solo su PlayStation 5, Xbox SeriesX|S e PC









Motive, uno studio diElectronic Arts ha annunciato oggi, durante EAPlay Live 2021 , che il classico gioco survival horrordi fantascienza, Dead Space, tornerà sotto forma diremake completamente ricostruito da zero. Dead Space è statosviluppato esclusivamente per console e PC di nuova generazione,innalzando il livello di horror e immersione a livelli senzaprecedenti per il franchise attraverso grafica, audio e controllistraordinari basati sul motore di gioco Frostbite™. I fansperimenteranno una storia migliorata, personaggi, meccaniche digioco e altro ancora mentre combattono per sopravvivere a un incubovivente a bordo della desolata astronave mineraria, la USG Ishimura;il tutto scoprendo il terribile mistero di quello che è successoall'equipaggio e alla nave massacrati -







"Il franchise diDead Space ha avuto un enorme impatto sul genere survivalhorror quando è stato rilasciato 12 anni fa, e io sono arrivato aMotive principalmente come fan, per lavorare in modo specifico suquesto videogioco", ha dichiarato Phillippe Ducharme,Senior Producer di Dead Space. “A Motive abbiamo unteam appassionato che sta affrontando questo remake come se fosseuna lettera d'amore per il franchise. Tornare alle origini e averel'opportunità di farlo sulle console di nuova generazione haentusiasmato tutti i membri del team. Mentre cerchiamo dimodernizzare il titolo, abbiamo contattato i fan più agguerriti e liabbiamo invitati a fornirci feedback sin dalle prime fasi dellaproduzione così da realizzare il Dead Space che desideranosia loro, sia i nuovi giocatori.”





In Dead Space,Isaac Clarke è un ordinario ingegnere in missione per riparare unavasta e tentacolare astronave, la USG Ishimura, con l’obiettivo discoprire che cosa sia andato terribilmente storto. L'equipaggio dellanave è stato massacrato e infettato da un flagello alieno...el'amata compagna di Isaac, Nicole, è dispersa da qualche parte abordo. Ora Isaac è solo con solo i suoi strumenti e le sue abilitàingegneristiche mentre tenta di scoprire il mistero da incubo su ciòche è successo a bordo dell'Ishimura. Intrappolato con creatureostili chiamate "necromorfi", Isaac affronta una battagliaper la sopravvivenza, non solo contro i crescenti orrori della nave,ma anche contro la sua stessa sanità mentale in declino.





Dead Space saràdisponibile in tutto il mondo su PlayStation?5, Xbox Series X|S ePC. Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornato sulremake, visita il sitoufficiale , metti mi piace a Dead Space su Facebook e Instagram ,segui il franchise su Twitter e iscriviti al suo canale YouTube .





Altre News per: playlive2021apexlegendsribaltadead