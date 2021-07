EA PLAY LIVE 2021: Battlefield Portal

Battlefield Portal dàil potere di scoprire, creare e condividere battaglie inaspettate daBattlefield 2042 ai classici reimmaginati, Battlefield 1942,Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3





L’Open Beta diBattlefield 2042 verrà lanciata a settembre 2021









Oggi all'EA PLAY Live Electronic Arts e Ripple Effect Studios, lostudio di Los Angeles guidato da Christian Grass, hanno presentatoBattlefield™ Portal, la prossima entusiasmante esperienza in arrivosu Battlefield™ 2042. Novità assoluta per il franchise diBattlefield, Battlefield Portal è una piattaforma guidata dallacommunity progettata per offrire un'enorme varietà di esperienzefantasiose fornendo ai giocatori gli strumenti per stabilire leproprie regole e costruire la propria esperienza Battlefielddefinitiva, oltre che condividerla con altre persone. BattlefieldPortal sarà disponibile al lancio come una delle tre esperienzeprincipali di Battlefield 2042. Oltre al Portal, i giocatori avrannoaccesso anche a All-Out Warfare, che include la nuova generazionedelle modalità Conquista e Sfondamento, amate dai fan, eBattlefield™ Hazard Zone, la nuovissima esperienza a squadre adalto rischio che sarà rivelata a ridosso del lancio.





In Battlefield Portal igiocatori potranno utilizzare una potente suite di creazione cheinclude impostazioni, modalità personalizzate e un editor di logica.Ciò consentirà ai giocatori non solo di creare, ma anche dicondividere e scoprire battaglie inaspettate piene di armi, veicoli,equipaggiamenti e altro ancora all’interno delle location diBattlefield 2042, oltre che nelle iconiche mappe preferite dai fan diBattlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Campo di battaglia 3.





Questi strumenti creatividanno ai giocatori la possibilità di andare oltre ciò che hannosperimentato precedentemente in qualsiasi gioco Battlefield, e dicreare modalità uniche, come partite 1942 contro 2042, battagliecoltelli contro defibrillatori o persino una dura resa dei conti asquadre. Le opzioni di personalizzazione disponibili in BattlefieldPortal consentono ai giocatori di dare libero sfogo alla loroimmaginazione e di porre le regole della guerra nelle loro mani.





"Battlefield Portalè davvero una lettera d'amore per i nostri fan appassionati e dilunga data", afferma Justin Wiebe, senior design director diRipple Effect Studios. "Abbiamo creato una serie di strumentiche danno realmente alla community la possibilità di creare leproprie esperienze di Battlefield, riportando in vita anche questiclassici di Battlefield per far divertire i giocatori veterani equelli nuovi”.





Battlefield Portalincluderà tutti i contenuti del mondo del 2042, insieme a sei mappeaggiuntive da tre dei titoli più popolari del franchise, oltre aveicoli, armi, gadget, fazioni e classi di ogni rispettivo gioco.Questo contenuto include:





Mappe classiche:

? Offensiva delleArdenne (Battlefield 1942)

? El Alamein(Battlefield 1942)

? Porto di Arica(Battlefield: Bad Company 2)

? Valparaiso(Battlefield: Bad Company 2)

? Confine sul Caspio(Battaglia 3)

? Canali di Noshahr(Battlefield 3)





Armi:

? 40+ armi da 3 teatridi guerra

? M1 Garand,Panzerschreck, G3, M416 e altro

? In più l'inclusionedell'arsenale di guerra totale di Battlefield 2042





Veicoli:

? 40+ veicoli da 3teatri di guerra

? Lo Spitfire e il B17Bomber fanno il loro ritorno insieme a mezzi moderni come la QuadBike e il Little Bird

? Inoltre, l'inclusionedella gamma di veicoli All-Out Warfare di Battlefield 2042





Gadget:

? 30+ gadget da 3teatri di guerra

? Gli oggetti daricognizione come il MAV e il Radio Beacon saranno disponibili nellaselezione di gadget insieme al Defibrillatore e al Bot EOD

? In più l'inclusionedei gadget di Battlefield 2042





Eserciti:

? Le fazioni classichefaranno il loro ritorno in Battlefield Portal come te le ricordi,permettendoti di combinare e abbinare 7 diverse armate dei titoliclassici e gli specialisti di Battlefield 2042

? Eserciti come ilRegno Unito, gli Stati Uniti e la Germania del 1942, nonché gliStati Uniti e la Russia di Bad Company 2 saranno presentiesclusivamente in Battlefield Portal





Soldati

? Il ritorno delleFazioni su Battlefield Portal significherà anche che stiamoriportando gli archetipi dei soldati così come li conosceteall'interno dei loro titoli più rilevanti. Ad esempio, i ruoliAssalto, Ingegnere, Supporto e Ricognizione di Battlefield 3 fanno illoro ritorno in Battlefield Portal





Insieme a quellidisponibili al momento del lancio, Battlefield Portal aggiungeràtutti i nuovi contenuti introdotti nel gioco tramite i servizi livedi Battlefield 2042. Battlefield 2042 lancerà quattro stagioni nelprimo anno di servizio live del gioco, tra cui quattro passbattaglia, quattro nuovi specialisti, nuove location, veicoli, armi ealtri nuovi contenuti.





Per maggiori dettagli suBattlefield Portal, puoi visualizzare il nuovo post sul blog qui .

Battlefield 2042 è oradisponibile per il pre-ordine e sarà lanciato nei negozi aldettaglio e digitali il 22 ottobre al prezzo di 59,99 € suPC, 69,99 € su Xbox® One PlayStation®4, e 79,99€ su Xbox® Series X e S e PlayStation®5. I membri di EA Playricevono una prova di 10 ore a partire dal 15 ottobre 2021. I membridi EA Play e i giocatori che effettuano il pre ordine riceverannol'accesso anticipato all'Open Beta di settembre*. Per ulterioriinformazioni sulle offerte di ciascuna edizione, sulle offerte pergli abbonati EA Play e EA Play Pro e per maggiori dettagli sul gioco,visita https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-2042

