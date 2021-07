Taito G-Darius HD aperti i Pre-ordini

TAITO e ININ Games sono felici di annunciare G-Darius HD, un porting rimasterizzato dell'originale del 1997! Il classico sparatutto uscirà sia fisicamente che digitalmente su Nintendo Switch e Sony PlayStation 4 in Europa e Nord America entro la fine dell'anno e può già essere preordinato.









G-Darius HD è un bellissimo porting del gioco originale di fine degli anni '90. Noto per le sue epiche battaglie contro i boss e la sua brillante e accattivante colonna sonora. Allora, il gioco è stato elogiato come un ottimo esempio di come portare correttamente il genere. Ora, sia i veri fan della serie che i nuovi giocatori, possono godersi questo iconico sparatutto in alta definizione!







