G-Darius HD Recensione PS4 Pro

Un ritorno scintillante in HD



Oggi vi parlo di G-Darius HD, una remaster di un titolo che fece molto parlare di sè a fine anni '90. Nel 1997 si chiamava G-Darius ed era un videogioco arcade di genere sparatutto a scorrimento laterale. Sviluppato da Taito, fu il primo videogioco della serie completamente tridimensionale. Era un classico Shoot 'Em Up che offriva epiche battaglie contro enormi boss e una memorabile colonna sonora. Quando è stato distribuito per la prima volta nelle sale giochi, il titolo si è subito distinto per la grafica in tre dimensioni; e ancora oggi, critica e fan lo elogiano come la perfetta transizione dal 2D al 3D.



Gameplay e Comparto Tecnico



Dopo il filmato di introduzione il giocatore si ritrova subito in battaglia. G-Darius HD riduce il numero totale di livelli e li divide, permettendo, dopo aver sconfitto i Boss, di seguire due percorsi completamente diversi. Partirà un countdown che richiede di selezionare il riquadro per scegliere la direzione in cui si desidera andare. Introdotta dal predecessore Darius Gaiden, la capacità di catturare piccoli nemici e farli esplodere è stata notevolmente ampliata. Ogni nemico catturato ha proprietà diverse che rafforzano la potenza, la portata o possono essere posizionati come scudo per proteggere la nave da proiettili e missili.



Gli scontri con i Boss sono molto più lunghi rispetto ai giochi precedenti e nel complesso più ostici e stimolanti. In battaglia il giocatore dovrà prendere dei potenziamenti distruggendo i piccoli nemici. Questi serviranno per aumentare lo scudo, la bomba e il laser. Il consiglio è di non morire spesso. Infatti, se si passa all'altro mondo si perdono tutti i potenziamenti e può diventare complicato proseguire specialmente nella seconda metà del gioco. Se succede contro i Boss, la cosa diventa quasi impossibile vista la loro resistenza agli attacchi. Non aspettatevi chissà quali modalità di gioco; G-Darius HD ne ha solo due: modalità Arcade con risoluzione originale e modalità Arcade ad alta definizione. Questa è stata una vera delusione, potevano di certo aggiungerne altre e rendere il titolo molto più longevo.



G-Darius HD offre una gamma dinamica di paesaggi e sfondi pieni di dettagli. A volte accadono così tante cose sullo sfondo da distrarre il giocatore. A tal proposito va menzionato un problema; molto spesso nelle situazioni più caotiche su schermo si potrà assistere a dei sporadici rallentamenti. Tuttavia, questi cali di frame rate non minano il divertimento che il gioco offre. Principalmente si vola in cielo e nello spazio ma si va anche sott'acqua e all'interno di basi o caverne. Tutto questo è accompagnato da molte e varie animazioni nello sfondo come ad esempio una nave da guerra distrutta dai laser, treni sottomarini che viaggiano attraverso tunnel, ecc.



Graficamente il titolo si presenta molto pulito. Sebbene sia apparso su diverse console in precedenza, nessuno di loro ha brillato come questa remaster in HD. La sua nuova grafica è spettacolare se paragonata al titolo originale. Sono state aggiunte una serie di opzioni di regolazione dello schermo che consentono di riprodurlo nel suo formato originale, con una vasta gamma di sfondi, pannelli informativi, a schermo intero ecc. Per quanto riguarda il comparto audio, il giocatore potrà godere dell'eccellente lavoro svolto dalla house band Zuntata di Taito, che oltre alle musiche stupende, ha realizzato strani campionamenti per gli effetti di gioco.



Conclusioni



G-Darius HD è un titolo ben fatto e molto vario. La nuova remaster offre un'esperienza completa e appagante molto buona. Peccato per qualche rallentamento di troppo nei combattimenti più caotici. Inizialmente può sembrare ostico ma, quando si inizia a potenziarsi, tutto diventa più facile e divertente. Al netto di qualche piccola imperfezione e per i fan anni '90 G-Darius HD è un titolo da giocare e possedere nella propria collezione.



Voto 8/10







