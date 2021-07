NZXT introduce in Italia la sua linea di PC pre-assemblati

NZXT, uno dei maggiori produttori di componenti hardware, software e servizi per la community del gaming su PC, ha annunciato oggi che la sua linea di PC preassemblati, che include la popolare serie Starter, è ora disponibile all’acquisto sulla propria piattaforma e-commerce anche in Europa.

“Siamo estremamente felici di poter offrire la nostra popolare linea di PC da gaming preassemblati in Europa.” ha dichiarato Philip Bakhramov, Sr. Director, Sales & Marketing - EMEA “Le configurazioni preassemblate NZXT BLD sono progettate per offrire una rapida soluzione che garantisca le migliori performance al miglior prezzo. Che tu sia un giocatore che sta muovendo i primi passi nel mondo del gaming su PC o un content creator alla ricerca di un PC estremamente potente, troverai la configurazione giusta per te.”





I nostri PC preassemblati









STARTER PC La serie PC Starter , al prezzo di €999 , si basa su un AMD Ryzen 5 3600 e Nvidia Geforce GTX 1650 ed è la soluzione perfetta per entrare nell’universo del gaming su PC. La versione Starter Pro, al prezzo di €1399 , vanta la scheda Nvidia Geforce RTX 3060 e un maggior spazio di archivazione, per venire incontro a quei giocatori alla ricerca di maggiori performance.

STREAMER PC Lo Streamer PC , a €1999, è equipaggiato con AMD Ryzen 5 5600X e Nvidia Geforce RTX 3070 ed è progettato per garantire il massimo dettaglio e fluidità nello streaming dei giochi più popolari .

MINI PC H1 Il Mini PC H1 è una soluzione compatta che, al prezzo di €1999, offre ai giocatori la potenza di componenti quali il Ryzen 7 5800x e la scheda Nvidia GeForce RTX 3060, garantendo il minimo ingombro sulla scrivania o nel salotto.

CREATOR PC Il Creator PC, progettato per dare ai content creator tutta la potenza di cui hanno bisogno per soddisfare la propria creatività, include il processore Intel Core i9-10900k e la scheda Nvidia GeForce RTX 3090, a €3999.

Disponibili da oggi direttamente sul negozio online in Italia, Germania, Austria, Francia e Olanda, ogni PC preassemblato NZXT include:

Componenti creati dai migliori produttori sul mercato, con i più alti standard qualitativi

Spedizione entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell’ordine

Assistenza tecnica professionale in tempo reale tramite Live Chat

Reso semplice e gratuito per qualsiasi sistema che non rispetta le performance garantite dal Recommendation Engine BLD, con un margine del 10%

Garanzia totale di 3 anni





Su NZXT

Fondata nel 2004, NZXT è un’azienda leader nei servizi e prodotti da gaming. I suoi pluripremiati prodotti includono case, sistemi di raffreddamento per PC, kit di illuminazione RGB, alimentatori e il software gratuito di monitoraggio PC, NZXT CAM. NZXT nasce dalla passione per il PC gaming ed è votata al perfezionamento dei prodotti e servizi che garantiscono straordinarie esperienze di gioco.

