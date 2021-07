Incontra Seer, la nuova leggenda di Apex in Storie di Frontiera – Metamorfosi

Oggi, EA e Respawn Entertainment hanno rilasciato un nuovo trailer di presentazione della prossima Leggenda che entrerà negli Apex Games, Seer. Il nuovo trailer, creato in collaborazione con il pluripremiato illustratore, animatore e regista Robert Valley, noto per il suo lavoro su Tron: Uprising, Love, Death & Robots e Pear Cider and Cigarettes, mostra il rinomato stile di Robert, e approfondisce la vita di questa Leggenda maledetta il cui sguardo può trasformare in polvere una montagna, un re in un mendicante e un oceano in un deserto.

Guarda come inizia la storia di Seer e scopri perché porta il marchio di una falena in Apex Legends Storie di Frontiera – Metamorfosi su YouTube

Scopri ulteriori informazioni su Apex Legends: Emergence, tra cui la data di lancio della stagione su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam, durante l’ EA Play Live giovedì 22 luglio alle 19:00. Apex Legends: Emergence includerà una nuovissima esperienza classificata per l’innovativa modalità Arene e molto altro: tutto è pronto per essere rivelato questa settimana.

Per ulteriori notizie su Apex Legends, dai un'occhiata alle pagine ufficiali di Twitter, Instagram, YouTube del gioco o visita www.playapex.com per gli ultimi aggiornamenti.

