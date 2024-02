Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati: scambio di lettere tra avvocati

Chiara Ferragni e Fedez si sono visti venerdì nella loro nuova casa di Milano. Secondo quanto riportato da Dagospia, non ci sarebbero segnali di distensione tra i due, con i rispettivi avvocati che avrebbero scambiato lettere dal tono molto acceso. Il sito di Roberto D’Agostino, che per primo aveva parlato della separazione tra l'influencer e il rapper, sostiene che Fedez stia cercando una nuova abitazione in città.

L'incontro tra Ferragni e Fedez avviene in un contesto di tensione, come evidenziato dalle parole di Chiara Ferragni in un'intervista al Corriere della Sera, pubblicata sabato scorso, dove l'influencer ha espresso il desiderio di mantenere i problemi familiari privati. La Ferragni ha anche commentato le polemiche scaturite dal caso Balocco, menzionando l'assenza di Fedez in alcuni weekend.

Queste notizie arrivano dopo che Dagospia aveva rivelato la separazione della coppia, con Fedez che avrebbe lasciato l'abitazione coniugale la domenica precedente. La situazione tra i due è stata oggetto di speculazioni e commenti da parte dei fan e dei media, con alcuni che parlavano di una separazione in casa.

Il contesto legale dell'incontro è rilevante, considerando il divieto assoluto di produrre in giudizio la corrispondenza tra avvocati, come stabilito dalla deontologia professionale. Questo principio è importante per mantenere la riservatezza e la lealtà nei rapporti professionali tra avvocati, e qualsiasi violazione può avere conseguenze disciplinari.

Le indiscrezioni sulla coppia continuano, con alcune fonti che parlano di un possibile accordo raggiunto tra Ferragni e Fedez, con condizioni specifiche. Nel frattempo, i fan attendono l'uscita del sequel del reality show "The Ferragnez", previsto per il 18 maggio.