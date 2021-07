La Salute di Livenza : Corpo di un uomo è stato trovato in un canale

Una terribile scoperta è stata fatta a, in Veneto. Ildi unè emerso dalle acque del Brian Canal. A dare l'allarme èun pescatore, che ha notato ildell'nelle acque del, nel pomeriggio di domenica 18 luglio. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, nei pressi di via Bimotrice nel borgo sanstiniano.

Il cadavere emerso dal canale Brian indossava una canottiera, pantaloncini, scarpe da ginnastica e aveva persino uno zaino. Al momento non si conosce l'identità dell'uomo e i carabinieri hanno verificato che nei giorni scorsi non ci sono state segnalazioni della sua scomparsa. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Al momento sono in corso le indagini per capire le cause della morte dell'uomo e per cercare di capire quale sia la sua identità.

L'ipotesi principale è che potrebbe essere annegato, ma non si conoscono ancora i dettagli di ciò che potrebbe essere accaduto all'uomo. L'autopsia darà sicuramente più risposte e maggiori informazioni sulle cause della morte.

