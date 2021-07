Uomini e Donne : Per Ida Platano è sempre stato tutto vero e travolgente

In occasione del matrimonio di Lisa e Mauro, Ida ha rilasciato un'intervista al settimanale Uomini e Donne dove ha parlato del legame sincero che la lega alla sposa: "L'amicizia tra me e Lisa è nata spontaneamente. Già provavo simpatia per lei da quando l'ho incontrata nello studio di Uomini e Donne, e questa simpatia si è intensificata quando è venuta a trovarmi nel mio salotto. Le poche volte che l'ho vista e sentita al telefono ho capito subito che è una persona molto simpatica e dolce. La decisione di affidarmi la sua immagine nel suo grande giorno mi ha lusingato: è stato un vero piacere e un onore soddisfarla”.

Ida Platano ha proseguito svelando: "Prima della cerimonia l'ho vista molto emozionata e agitata, un misto di sentimenti positivi. Comunque era tutto normale: ho visto e pettinato tante spose, le ore precedenti sono le più belle e le più scintillanti. Amo i matrimoni, mi emoziono sempre, anche se ognuno è unico e irripetibile nel suo genere; essere presente a questo matrimonio, in particolare, mi ha fatto riflettere molto, sia nella mia vita che nelle mie emozioni [...] emozione di vedere Lisa e Mauro così felici, non nego che per un attimo mi sono immaginata lì all'altare, una volta sposarmi era il mio sogno segreto, ora non ci penso più. Mai dire mai nella vita, vorrei per tornare a sposarmi ma per ora sto bene e sono tranquillo".

Parlando della trasmissione di Maria De Filippi, la Platano ha difeso il programma da tutte le critiche e accuse: "Ho riflettuto sulle voci che di solito girano sul programma in particolare, molte persone pensano che sia tutto falso, organizzato: voglio dire che assolutamente non è così, per me sono sempre state persone vere e travolgenti e, come dimostra questo matrimonio, il vero amore si trova davvero in Uomini e Donne”.

