Come trovare le immagini dei prodotti per il negozio eCommerce

Se stai cercando come trovare immagini migliori per il tuo negozio di marketing digitale ed e-commerce, dai un'occhiata a questo post per sapere come farlo.

Il marketing digitale o l'e-commerce si riferisce all'acquisto e alla vendita online di beni che non richiedono un'esposizione fisica dei prodotti, ma l'attività viene svolta digitalmente tramite dispositivi digitali. Con i progressi nei campi digitali, molti ottimi strumenti si sono uniti al mondo digitale che stanno offrendo enormi vantaggi ai suoi utenti come la ricerca inversa delle immagini.

Il marketing digitale è un campo emergente della digitalizzazione che ha già rivoluzionato il sistema di acquisto digitalizzando ogni prodotto per superare i limiti geografici della tua attività e renderlo disponibile su tutta la mappa e rendere i confini di consegna in base alla scelta del venditore.

Con l'aumento dell'uso delle piattaforme digitali, le persone hanno iniziato a trovare prima tutto ciò che desiderano su Internet per trovare ciò che è di tendenza a livello globale. In precedenza, era banale trovare il prodotto che si cercava se non si conosceva il nome esatto di esso. Anche le cose semplici non vengono visualizzate nei risultati se non corrispondono alle frasi o alle parole chiave inserite. Questo problema è stato risolto dalla ricerca di immagini.

Come funziona la ricerca di foto?

La ricerca per immagine richiede meno tempo rispetto alla ricerca testuale tradizionale da eseguire poiché non è necessario sedersi e formare parole ed espressioni per trovare qualcosa che si desidera. Basta prendere l'immagine e cercarla senza dover digitare le parole. Il browser stesso troverà dati immagine simili e pertinenti da visualizzare.

L'algoritmo di ricerca delle foto è progettato per leggere i dati dell'immagine in modo grafico anziché testuale. In precedenza, i browser non erano in grado di leggere graficamente il database delle immagini. Sono stati utilizzati solo tag, descrizioni e nomi di file per scoprire di cosa tratta l'immagine. Ciò ha reso il resto delle informazioni visive inutili per il browser.

Innovazioni e progressi nell'elaborazione delle immagini digitali e nell'intelligenza artificiale hanno portato all'invenzione di molte tecnologie che hanno utilizzato questi dati extra per fornire vantaggi agli utenti. Anche la ricerca di foto è uno di questi strumenti.

La ricerca fotografica può rilevare oggetti, azioni e altri dati rilevanti da immagini che in precedenza non erano possibili. Ma poiché i browser ora hanno un occhio per le immagini, è possibile trovare qualcosa in base a un input di immagine. Non è necessario eseguire una ricerca di immagini per l'intera immagine, potresti voler trovare immagini basate su un oggetto o una parte all'interno dell'immagine. Alcune applicazioni forniscono la possibilità di ridimensionare l'area selezionata per indirizzare la ricerca in base a questa parte.

Questo algoritmo attraversa il set di immagini e confronta ogni immagine esistente con l'immagine inserita dall'utente. Quindi formula i risultati contenenti immagini inverse e collegamenti ad altri siti Web che contengono l'immagine che l'utente ha inserito. Le immagini inverse sono anche collegate ai siti Web che li contengono che fungono da collegamento visivo per raggiungere il sito Web in base al loro prodotto. Visualizza immagini duplicate dell'immagine di input, se presente. I duplicati includono le stesse immagini e le immagini che sono visivamente uguali ma hanno una risoluzione diversa. In questo modo, la ricerca di foto ha consentito agli utenti di ricerca per immagini rendendo utili i dati dell'immagine visiva. Le piattaforme di ricerca inversa di immagini forniscono questa funzione ai propri utenti. Consentono all'utente di inserire anche l'URL, il che rende più facile trovare qualcosa senza scaricarlo, eliminando la paura di invitare virus e trojan insieme a loro.

Ci sono molti vantaggi nell'usare questa funzione per trovare prodotti digitali. Alcuni di essi sono elencati di seguito:

Vantaggi della ricerca foto inversa

Meno tempo impiegato

La ricerca inserendo un'immagine richiede molto meno tempo rispetto all'input testuale poiché non è necessario formulare frasi di testo appropriate per la ricerca. Anche i risultati contengono le immagini di cui hai bisogno, il che rende meglio scegliere invece di navigare in tutti i collegamenti del sito Web per trovare la migliore qualità nel prodotto.

Prodotti rilevanti

Potresti trovare alcuni prodotti pertinenti a quello che stai cercando che potrebbero attirare la tua attenzione. In questo modo, potresti avere un'idea di quali prodotti correlati ci sono sul mercato senza avere la loro immagine o il loro nome. ad esempio, puoi cercare un vaso di fiori e trovare un supporto per piante innovativo che potrebbe esserti utile.

Ottieni una visione comparativa

La ricerca di foto elenca tutte le immagini in base alla griglia che potrebbe aiutarti a prendere una decisione migliore su quale scegliere quando hai così tanti prodotti nella vista. Osservandoli in un fotogramma è facile osservare quale ha una qualità migliore rispetto agli altri.

Conclusione:

Per trovare prodotti su piattaforme digitali, la ricerca fotografica è l'opzione migliore, tenendo conto di tutti i suoi vantaggi. Non solo renderà il tuo compito più semplice, ma efficiente, migliorando la tua esperienza di e-commerce.







