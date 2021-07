Irina Shayk in piazza per festeggiare Euro 2020... nessuno la riconosce!

Su Instagram e sulle passerelle di tutto il mondo, Irina Shayk è una delle dive più iconiche di questi anni, tra fashion e social. Ex Cristiano Ronaldo e attore Bradley Cooper, la bellissima modella era in piazza Duomo a Milano la notte della vittoria dell'Italia contro la Spagna nelle semifinali di Euro 2020.. Travolta dall'entusiasmo per l'impresa degli Azzurri, la splendida Irina si è unita a una bellissima amica ai festeggiamenti dei tifosi, con tanto di foto postata su Instagram.

Peccato che nessuno l'abbia riconosciuta o si sia fermato per un selfie, una storia su Instagram, o almeno un autografo. Tutti, per una notte, hanno preferito alle loro grazie inimitabili i balli e le gesta di Donnarumma e Federico Chiesa.

