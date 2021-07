TURTLE BEACH: IL RECON CONTROLLER PER XBOX ORA DISPONIBILE

Turtle Beach Corporation, leader negli accessori audio da gaming, annuncia oggi che il pluri-premiato Recon™ Controller è ora disponibile per ilpre-order. Svelato durante l’E3 2021, il Recon Controller progettato per Xbox è stato insignito del “Best of E3” award da CNN Underscored e Android Authority per la capacità di combinare rivoluzionari controlli alle inconfondibili tecnologie audio di Turtle Beach. Questa combinazione, la prima del suo genere nel mercato gaming,permetterà ai gamer di tutto il mondo di godere di innovativi controlli uniti al potente audio integrato per vivere un’esperienza di gameplay del tutto nuova, su Xbox e su PC che sfruttano la potenza di Windows 10. Il Recon Controller di Turtle Beach sarà disponibile in bianco o in nero al prezzo consigliato di 59,99 € a partire dal 1° agosto 2021. A partire da oggi, il Recon Controller è disponibile per il pre-order su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati.

"Le caratteristiche uniche e il potente audio del Recon Controller lo rendono il compagno perfetto per i milioni di cuffie Turtle Beach che i giocatori su Xbox stanno già utilizzando", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "L'attuale mercato globale dei controller di terze parti genera 600 milioni di dollari di vendite annuali ed è in rapida crescita. Le caratteristiche e il design ineguagliabile del Recon Controllerpermetteranno a Turtle Beach di effettuare uno straordinario ingresso in questo mercato, supportato dalla stessa esperienza industriale che ci ha reso il produttore di cuffie da gaming più venduto negli ultimi dieci anni. Il team ha realizzato un prodotto incredibile con il Recon Controller e non vedo l'ora che arrivi nelle mani dei giocatori Xbox".

Progettato per Xbox, il nuovissimo Turtle Beach Recon Controller è il primo controller che abbina le innovazioni audio ad un controller di qualità superiore. I giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 saranno in grado di collegare qualsiasi cuffia cablata con un jack standard da 3,5 mm e trarre vantaggio dalle collaudate feature di Turtle Beach, tra cui Superhuman Hearing®, Mic Monitoring, Signature Audio Presets e altro ancora. Inoltre, la modalità Pro-Aim™ Focus permetteagli utenti di regolare la sensibilità dell'analogico per una maggiore precisione a lungo raggio, mentre è possibile salvare fino a quattro profili su ciascuno dei pulsanti di azione rapida posteriori. Senti il rinculo degli spari e il rombo dei motori dei veicoli attraverso un feedback di vibrazione di nuova generazione, grazie a motori doppi nelle impugnature e nei grilletti. Il Recon Controller permette ai giocatori di giocare più a lungo e rimanere più freschi grazie alla sua forma ergonomica e alle impugnature in gomma refrigerata. Il Recon Controller sarà disponibile quest'estate per ad un prezzo consigliato di 59,99 €, ed è il compagno perfetto per qualsiasi cuffia da gaming cablata, come le nuove Recon 500 di Turtle Beach, o le Recon 70, tra le cuffie più vendute di sempre dell’azienda.

Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti e accessori Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com

