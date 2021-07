MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2021: SVELATE LE DATE DELL’EVENTO LIVE

L’appuntamento più atteso da tutti gli appassionati di videogames, fumetti e cultura pop tornerà dal vivo presso la tradizionale location di Fiera Milano a Rho. Da venerdì 12 a domenica 14 novembre anteprime, approfondimenti, incontri e tanto sano divertimento.

E la speciale prevendita aperta durante Mix & Match, il format Twitch di MGW, registra il sold out in meno di cinque minuti!

Milano, 14 luglio 2021 – Milan Games Week, il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli esports, al digital entertainment e alla geek culture, e Cartoomics, lo storico appuntamento con il mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento, uniscono le forze e tornano con un evento dal vivo davvero unico e imperdibile. Anche l’edizione 2021 sarà ospitata nel quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho dal 12 al 14 novembre e si prepara ad accogliere i fan di tutte le età nel più totale rispetto delle regole e normative di sicurezza.

L’attesa è già alle stelle, non a caso giusto ieri, martedì 13 luglio tra le 21:30 e le 23:30 in occasione del consueto appuntamento con Mix & Match, il format Twitch di casa Fandango Club Creators targato MGW, che tornerà con la seconda stagione a settembre, è stata aperta una prevendita a sorpresa che ha messo a disposizione un numero limitato di biglietti al prezzo promozionale di 11€. L’iniziativa è stata colta con enorme entusiasmo dal pubblico, tanto da registrare in pochissimi minuti il sold-out, a dimostrazione di quanto sia forte la voglia degli appassionati di ritornare a provare l’emozione che solo gli eventi dal vivo sanno dare. Niente paura per chi non è riuscito ad acquistare nemmeno un ticket: la vendita ufficiale, infatti, partirà a settembre, garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di partecipare al doppio appuntamento col divertimento nel massimo rispetto delle norme di sicurezza.

Milan Games Week è da anni sinonimo di celebrazione del videogioco a tutto tondo, una manifestazione dedicata al medium preferito dai giovani e a tutto ciò che ruota intorno a esso. I videogame sono il centro e il fondamento di quello che per tutti i videogame lover è diventato ormai un appuntamento fisso, ora giunto alla sua 11a edizione. Anche quest’anno l’evento milanese, grazie alla rinnovata sinergia con Cartoomics, sarà un appuntamento unico, un grandissimo festival dedicato alla pop-culture e ai fandom, un evento crossmediale dedicato all’intrattenimento a tutto tondo, aggregando le migliaia di fan in un coinvolgente ed esclusivo live show.

L’imperdibile appuntamento è fissato per il 12, 13 e 14 novembre 2021 presso Fiera Milano Rho, tra anteprime, contenuti esclusivi e tanti ospiti. Non resta che iniziare il conto alla rovescia, stay tuned!

